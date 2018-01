Viimeisiä ISIS:n miehiä jahdataan ”ilmiömäisen” kirjanpidon tiedoilla

Jihadisteilta takavarikoidut tiedostot voivat tarjota viitteitä siitä, miten Isis jatkaa tulevaisuudessa.

Yhdysvaltain johtama kansainvälinen liittouma metsästää jihadisteja Isisiltä takavarikoitujen tiedostojen avulla.

Isis-jihadistit pakenevat Syyriassa sijaitsevista tukikohdistaan ja jättävät jälkeensä paljon arvokasta tiedustelutietoa.

USA Todayn mukaan asiakirjat pitävät sisällään yksityiskohtaista tietoa Isisin varoista ja yksittäisistä jihadisteista.

– Heidän kirjanpitonsa on ilmiömäistä, sanoo Irakissa ja Syyriassa toimivien erikoisjoukkojen komentaja, kenraalimajuri James Jarrard.

Isis piti tarkasti kirjaa muun muassa toimintaohjeista ja käskyistä, jotka merkittiin virallisilla leimoilla.

Yhdysvaltain johtama kansainvälinen liittouma ja paikalliset joukot ovat takavarikoineet Pohjois-Syyriassa viimeisen kolmen vuoden aikana satojen teratavujen edestä dataa jihadistien tietokoneilta ja tallennusvälineiltä.

– Opimme paljon heidän organisaationsa rakenteesta, kuinka he kommunikoivat ja johtivat toimintaansa, Jarrard kertoo.

Liittouma on käyttänyt tietoja hyväkseen surmatessaan Isisin komentajia.

– Etsimme heti ensimmäiseksi tietoa jihadistien yhteyksistä ja organisaatiosta, jotta voimme määritellä kohteita.

Monia Isisin komentajia on surmattu, mutta jihadistien johtaja Abu Bakr al-Baghdadi piileskelee edelleen.

Liittouman mukaan Isis on menettänyt hankkimansa varat ja 98 prosenttia valtaamistaan alueista Irakissa ja Syyriassa. Osa jihadisteista on paennut muun muassa Eufrat-joen laaksoalueen kyliin.

Jarrardin mukaan Isisin kalifaatin lopullinen tuhoaminen vaatii vielä useiden viikkojen taisteluita.

Suurin osa tiedustelutiedosta takavarikoitiin Syyrian Raqqassa, kun Yhdysvaltain tukemat SDF-joukot ajoivat jihadistit pois kaupungista. Raqqa oli Isisin pääkaupunki.

Tiedot voivat tarjota viitteitä siitä, miten Isis jatkaa toimintaansa sen jälkeen, kun se on karkotettu kokonaan aikaisemmin hallitsemiltaan alueilta, arvioi Institute for the Study of War -tutkimuslaitoksen analyytikko Jennifer Cafarella.

Toistaiseksi ei kuitenkaan ole löytynyt tietoja Isisin taktiikan tai strategian muutoksesta.