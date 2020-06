ISIS:n kerrotaan salakuljettavan lapsia pois al-Holista

Tutkijan mukaan jihadistit maksavat salakuljetuksen pois leiriltä.

ISIS-jihadistijärjestön kerrotaan järjestävän lapsia pois al-Holin leiriltä Syyriassa.

– ISIS (joka tämän maksaa) salakuljettaa orpolasten ryhmiä pois al-Holista Idlibiin. Tästä on vahvistus naisilta al-Holissa ja HTS:n tiedustelun ulkomaalaisilta Idlibissä. Venäjänkielisistä lapsista on vahvistus ja huhutaan myös ranskalaisista lapsista, Harvardin yliopiston tutkija, tohtori Vera Mironova kertoo Twitterissä.

HTS:llä viitataan sunnalaiseen Hayat Tahrir al-Sham -jihadistiryhmään.

Mironova tunnetaan muun muassa Irakin ISIS:n vastaisten taisteluiden seuraamisesta etulinjassa vuosina 2016-2017. Hän kertoo ISIS:n salakuljettaneen al-Holista toukokuussa 11 lasta. Nyt lähtöä olisi Mironovan tietojen mukaan valmistelemassa toinen ryhmä.

– Al-Holin naisten mukaan jotkut ISIS-myönteiset naiset keräävät siellä tarkoituksella paljon orpoja, joista he väittävät huolehtivansa (mutta joita he oikeasti kaltoinkohtelevat), jotta ISIS maksaisi heidänkin salakuljetuksensa, Mironova sanoo.

Neljä tapaa palata

Kurdiviranomaisten mukaan al-Holista on viime kuukausina salakuljetettu pois hollantilaisia, ranskalaisia, ruotsalaisia, suomalaisia ja sveitsiläisiä naisia ja heidän lapsiaan. Ruotsin SVT kertoi hiljattain leiriltä salakuljettajien avulla Turkkiin ja sieltä Göteborgiin palanneesta ruotsalaisnaisesta.

Kolme al-Holin leirin suomalaisnaista ja yhdeksän lasta palasivat toukokuun lopussa Suomeen. He lensivät maahan Turkista. Ulkoministeriö ja ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) ovat kertoneet naisten ja lasten paenneen leiriltä eri aikoina ja eri ryhminä. Suomen viranomaisten on kerrottu olleen ainakin osaa vastassa Turkin rajalla. Palaajille järjestettiin matkustusasiakirjat Suomen Ankaran-suurlähetystössä.

Al-Holista on käytännössä mahdotonta paeta ilman jonkinlaista ulkopuolista apua. Toistaiseksi ei ole tarkkaa tietoa, miten suomalaiset leiriltä poistuivat tai miten he selviytyivät ennen ilmaantumistaan Turkkiin. Erään naisista on tosin kerrottu oleilleen jonkin aikaa ”asunnossa Syyriassa”.

BBC kertoo tästä löytyvässä tuoreessa videoreportaasissa al-Holin tämänhetkisestä tilanteesta. BBC:n mukaan ISIS on hiljattain toistanut uhkauksena vapauttaa naiset ja lapset yhä turvattomammaksi käyvältä leiriltä.

Idlibissä toimiva salakuljettaja antaa videolla ymmärtää jihadistien järjestävän väkeä pois leireiltä.

– Heitä saapuu säännöllisesti, ISIS:n jäseniä ja myös heidän perheitään. He tulevat tänne vapautettuun pohjoiseen tai menevät heti Turkkiin, kasvot peitettynä puhuva salakuljettaja sanoo.

– Al-Holin leirillä ensimmäinen askel on koordinointi salakuljettajien ja leirillä olevien perheiden välillä. Me laskutamme naisten ja lasten kohdalla 1 700-3 000 dollaria henkilöltä. Tapoja on kaksi – joko pääportin kautta tai aidan yli, hän jatkaa.

Vera Mironovan mukaan salakuljetus al-Holista maksaa kansalaisuudesta riippuen todellisuudessa noin 12 000-15 000 Yhdysvaltain dollaria henkilöltä.

Salakuljettajat käyttävät hänen mukaansa kahden sijasta neljää tapaa ihmisten järjestämisessä pois leiriltä ja Idlibiin. Ensimmäinen on lahjusten antaminen portilla, toinen salakuljetus vesisäiliössä ja kolmas kuuden päivän kävely. Neljäntenä on vasta vasta hiljattain auennut mahdollisuus suoraan tiehen Turkkiin.

– Nämä eroavat toisistaan hinnassa ja turvallisuudessa. Toisin kuin voisi luulla, on turvallisin tapa kävellä kuusi päivää al-Holista Idlibiin, Mironova sanoo.

Tämän kerrotaan olevan etenkin vanhempien poikalasten kanssa karkaavien suosiossa. Kävely on myös keinoista halvin.

