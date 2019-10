ISIS:n kerrotaan nousseen kapinaan al-Holin leirillä

Syyrian SDF (Syrian Democratic Forces) kertoo virallisella Twitter-tilillään, että al-Holin leirillä Syyriassa asuvat ISIS:n jäsenten perheet ovat alkaneet mellakoida ja yrittävät paeta leiriltä.

SDF on jakanut alla näkyvän videon, joka väitetään olevan leiriltä.

Turkin hyökkäyksen Syyriaan on pelätty vaikuttavan leirin tilanteeseen. Leiriä vartioivien kurdijoukkojen on arvioitu joutuvan vetäytymään ja leirin asukkaiden on puolestaan uskottu pyrkivän hyödyntämään tilannetta ja pakenemaan. Leirillä oli levottomuuksia aiemmin tällä viikolla.

SDF:n jakama video on herättänyt runsaasti huomiota sosiaalisessa mediassa. Tutkija Anders Kretz huomauttaa, ettei videon aitoutta ole vielä vahvistettu.

– Jos ne (kuvat) ovat al-Holin leiriltä tältä aamulta, näyttävät ne kehityskulun, joka oli odotettavissa, mutta silti hälyttävää.

Families of #ISIS terrorists in #Al_Hol camp are rioting at the attempts to escape from the camp. @AlHadath @rabrowne75 @mustefabali @laraseligman @gaylelemmon pic.twitter.com/8NDAVoetnP

Can’t verify the authencity of these pictures. If they are from the al-Hol camp this morning the pictures show a development that was predictable but nevertheless is alarming. https://t.co/s1XIOjWJlW

