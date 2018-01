ISIS:n kaulankatkoja-räppäri kuoli ilmaiskussa

Entinen rap-artisti, sittemmin terroristijärjestö ISIS:n propagandan levittäjä ja pyöveli, on saanut surmansa ilmaiskussa Syyriassa.

Saksassa vuonna 1975 syntynyt rap-artisti Denis Cuspert, taitelijanimeltään Deso Dogg, sai surmansa ilmaiskussa kuluvan viikon keskiviikkona, kertoo sanomalehti Il Messaggero.

Terroristin kuoleman on vahvistanut Saksan tiedustelupalvelu ja jihadistien nettiaktiviteetteja seuraava Site Intelligence Group.

ISIS:n riveissä taistelijanimellä Abu Talha al-Almani esiintynyt terroristi on tullut tunnetuksi kolmen viimeisen vuoden aikana siitä, että hän on osallistunut useisiin mestauksiin ja tehtaillut ISIS:n väkivaltaisia propagandavideoita. Nyt terroristien nettisivuilla on julkaistu kuvia hänen ruumiistaan ja ylistetty hänen marttyyrikuolemaansa.

Saksalaisen äidin ja ghanalaisen isän jälkeläinen Cuspert kääntyi islamiin vuonna 2009 ja liittyi Saksassa toimiviin salafiittipiireihin. Vuonna 2013 hän lähti Syyriaan ja tuli Junud al-Sham -nimisen jihadistiryhmän jäseneksi. Sittemmin Cuspert liittyi ISIS:n riveihin.

Cuspert muun muassa ideoi, toteutti ja levitti videoita kuuluisaksi tulleen Jihadi-Johnin eli Mohammed Emwazin tekemiä ulkomaalaisten panttivankien teloituksia, joissa tämä leikkaa uhrien päät irti veitsellä.

Emwazi murhasi amerikkalaistoimittajat Stephen Sotloffin ja James Foleyn sekä brittiläiset avustustyöntekijät David Hainesin ja Alan Henningin. Myös amerikkalainen avustustyöntekijä Peter Kassig joutui Emwazin uhriksi.

Cuspertin propagandan avulla ISIS sai viranomaisten mukaan värvättyä satoja ihmisiä ISIS:n terroristeiksi.