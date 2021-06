ISIS:n joukkohauta paljastui – 123 ruumista

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Jihadistien arvellaan kaivaneen Irakissa jopa 200 joukkohautaa.

Irakin hallitus kertoo löytäneensä joukkohaudan, jossa on 123 terroristijärjestö Isisin teloittaman vangin jäänteet, kertoo uutissivusto voanews.com.

Irakilaisvirkailijoiden mukaan surmatut olivat Badushin vankilassa tuomiotaan suorittaneita shiiamuslimeja.

Isis-jihadistit hyökkäsivät Mosulin luoteispuolella sijaitsevaan Badushin vankilaan kesäkuussa 2014. Jihadistit vapauttivat sunnimuslimit ja ampuivat shiiamuslimit.

Isisin kerrotaan telottaneen yli 600 ihmistä Badushin vankilassa.

Irakin hallitus löysi vuonna 2017 lähes 500 ihmisen ruumiit alueelta.

Irakin hallitus kertoo löytäneensä lisäksi ainakin 40 muuta joukkohautaa Pohjois-Irakissa sijaitsevassa Nineven maakunnassa.

YK arvion mukaan Isis saattoi kaivaa Irakissa jopa 200 joukkohautaa, joissa on jopa 12 000 ihmisen ruumiit.

Yhdysvaltain johtama kansainvälinen liittouma (Operation Inherent Resolve OIR) tekee edelleen ilmaiskuja Isisin kohteisiin Irakissa ja Syyriassa. Liittouma jatkaa yhteistyötä alueellisten liittolaistensa kanssa varmistaakseen Isisin lopullisen tappion.

Isis on edelleen uhka, vaikka se on menettänyt alueensa ja sen johto sekä ideologia ovat selvästi heikentyneet. Isisillä arvioidaan olevan jopa 10 000 aktiivista taistelijaa Irakissa ja Syyriassa. Terroristijärjestö on jatkanut hyökkäysten tekemistä.