Dramaattiset kuvat: ISIS antautuu – johtaja piileskelee

Abu Bakr al-Baghdadin sanotaan paenneen Irakiin.

Ääri-islamilainen jihadistijärjestö Isis on saarrettu noin puolen neliökilometrin alueelle Syyriassa. Kun järjestölle uskollisimmat jihadistit vielä taistelevat kalifaatin rippeittensä puolesta, on Isisin johtaja Abu Bakr al-Baghdadi paennut piileskelemään aavikolle Irakiin.

Johtajan katoaminen on The Sunday Timesin ja The Mirrorin mukaan raivostuttanut jihadistit. Isisin taistelijoiden kerrotaan häpeävänsä kalifaattinsa johtajaa. Tämä on aiheuttanut hajaannusta ja ristiriitoja järjestön sisällä.

– Hän piileskelee jossain. Ihmiset olivat vihaisia, kertoo USA:n tukemien SDF-joukkojen pidättämä Mohammed Ali brittilehdelle.

Abu Bakr al-Baghdadi julisti itsensä vuonna 2014 kalifaatin johtajaksi. Jihadistijohtaja on esiintynyt harvakseltaan julkisuudessa. Viimeisin ääniviesti julkaistiin viime vuoden elokuussa, jolloin hän yllytti seuraajiaan terrori-iskuihin länsimaissa. Johtajan väitetystä kuolemasta tai haavoittumisesta on uutisoitu vuosien saatossa useita kertoja.

Alla näkyvissä videoissa sadat ISIS-taistelijat antautuvat USA:n tukemille Syyrian joukoille.

