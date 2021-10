ISIS:n ja Talebanin verinen kamppailu yltyy – vakava varoitus

Jos terroristiryhmä Isis on vastuussa tuoreesta pommi-iskusta Afganistanissa, se merkitsee uutta vaihetta syvenevässä ja tappavassa kilpailussa ääriliike Talebanin kanssa, varoittaa ajatushautomo Wilson Centerin asiantuntija Michael Kugelman.

Isisin Khorasanin haara eli Isis-K toimii Afganistanissa. Isis-K on taistellut viime vuosina Taleban-liikettä vastaan. Taleban nousi valtaan Afganistanissa elokuussa.

Ainakin 32 ihmisen kerrotaan kuolleen ja 53 haavoittuneen moskeijaan tehdyssä pommi-iskussa Kandaharissa. Isku tehtiin perjantaina shiiamoskeijaan maan eteläosassa sijaitsevan Kandaharin keskustassa.

Kugelman pitää todennäköisenä, että Isis on iskun takana. Iskun tekijä ei ole toistaiseksi tiedossa.

– Toinen kauhea hyökkäys Afganistanissa, todennäköisesti Isisin tekemä, toista shiiamoskeijaa vastaan tällä kertaa Kandaharissa, joka on Talebanin vahvaa kannatusaluetta, Kugelman tviittaa.

Yli 50 ihmistä kuoli viikko sitten perjantaina shiiamoskeijaan tehdyssä itsemurhaiskussa Kunduzissa Afganistanin pohjoisosassa. Iskussa haavoittui toistasataa ihmistä. Isisi ilmoittautui iskun tekijäksi.

Isisin kerrotaan tehneen useita hyökkäyksiä, kidnappauksia ja veritekoja afganistanilaisia ja Taleban-liikettä vastaan viime aikoina.

– Tämä terroristihyökkäysten aalto Talebanin valtaannousun jälkeen on kova isku Talebanille, joka yrittää saavuttaa legitimiteettiä väestön silmissä, Kugelman sanoo.

– Taleban väittää palauttaneensa turvallisuuden lopettamalla sodan, ja tämän päivän kaltaiset hyökkäykset heikentävät tätä viestiä.

