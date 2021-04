ISIS:n hyökkäys yllätti – varoitus uusista aluevaltauksista

Mosambikin pohjoisosassa toimivat islamistikapinalliset yllättivät hallituksen joukot ja valtasivat hiljattain Palman kaupungin, kertoo uutissivusto Sky News.

Mosambikin hallituksen mukaan tärkeä Palman kaupunki on sittemmin vallattu takaisin. Maan armeija ilmoitti Palman takaisinvaltauksesta tämän viikon alussa.

Kaupunki oli islamistikapinallisten hallussa lähes kaksi viikkoa. Isis ilmoitti tehneenä iskun. Paikallisilla islamistikapinallisilla kerrotaan olevan yhteyksiä Isisiin. Ryhmä on nimeltään al-Shabab.

Asiantuntijoiden mukaan tilanne ei kuitenkaan ole välttämättä hallituksen joukkojen hallinnassa. Islamistien pelätään oleskelevan edelleen alueella, uutisoi BBC.

Mosambikin hallitus on pyytänyt kansainvälistä tukea kapinan kukistamiseksi.

Monet kaupungista paenneet asukkaat ovat nyt palaamassa takasin Palmaan. Joidenkin asukkaiden pelätään liittyneen islamistikapinallisten riveihin. Varsinkin köyhät ja epätoivoiset ihmiset ovat alttiita Isisin propagandalle ja käännyttämisyrityksille.

Kapinallisten arvellaan onnistuneen soluttautumaan Palmaan ja saaneen apua kaupungissa olevilta tahoilta.

Palmassa on tällä hetkellä paljon Mosmabikin asevoimien sotilaita. Presidentti Filipe Nyusin mukaan islamisteja ei voida kuitenkaan kukistaa pelkästään sotilaallisella ratkaisulla. Hän on luvannut paljon uusia työpaikkoja maan nuorille.

Terroristijärjestö Isisin pelätään tekevän Mosambikissa laajan aluevaltauksen samalla tavalla kuin vuonna 2014 Pohjois-Irakissa. Verkkouutiset kertoo asiasta tässä.

Yhdysvaltain ulkoministeriön virkailijan mukaan jihadistien Mosambikissa käyttämät taistelutaktiikat muistuttavat hyvin paljon terroristiryhmän seitsemän vuotta sitten käyttämiä taktiikoita Irakissa ja Syyriassa.

Yhdysvallat on lähettänyt erikoisjoukkoja Mosambikiin taistelemaan islamistisia kapinallisjoukkoja vastaan. Yhdysvaltojen armeijan vihreiden barettien on tarkoitus kouluttaa Mosambikin turvallisuusjoukkojen sotilaita kahden kuukauden ajan.

Yhdysvallat nimesi Mosambikin kapinallisryhmän hiljattain terroristijärjestöksi sen Isis-yhteyksien vuoksi.

Mosambikin hallitus on käynnistänyt tutkimuksen siitä, miten kapinalliset onnistuivat valtamaan kaupungin ja piirittämään paikallisen hotellin, joka oli täynnä väkivaltaisuuksia paenneita ulkomaalaisia työntekijöitä ja paikallisia asukkaita.

Osa hotellin asukkaista yritti paeta kaupungista ajoneuvoilla. Yhteensä seitsemäntoista ajoneuvoa sisältävä saattue joutui kuitenkin kapinallisten väijytykseen heti hotellin porttien ulkopuolella. Lopulta vain seitsemän ajoneuvon onnistui paeta. Moni pakenija menetti henkensä.

Myöhemmin asukkaiden palatessa kaupunkiin he tekivät kammottavan löydön puiden alta hotellia vastapäätä.

Paikallisten mukaan kyseessä on islamistien tekemä joukkomurha. Paikalta löydettiin kahdentoista ulkomaalaisen ruumiit.

– Kaikki ruumiit oli asetettu puun alle kädet selän taakse sidottuina ja kaulat katkaistuina, asukas sanoo Sky Newsille.

Konflikti Cabo Delgadon alueella alkoi vuonna 2017. Lähes 3 000 ihmisen arvioidaan kuolleen. Alueella on maakaasuesiintymä, jonka hyödyntämisessä on mukana muun muassa ranskalainen öljy-yhtiö Total.

