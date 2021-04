ISIS:ltä hyytävä varoitus Egyptin kristityille

Jihadistijärjestö ISIS:iin kytköksissä olevat terroristit ovat teloittaneet kolme henkilöä varoitukseksi maan asevoimien tukemisesta.

Yksi surmatuista kuului koptikristittyihin, jotka ovat joutuneet viime vuosina lukuisten ISIS:n pommi-iskujen ja muiden terrorihyökkäysten kohteeksi.

Ääri-islamistit julkaisivat lauantaina videon, jossa kolme rynnäkkökiväärein aseistautunutta jihadistia teloittaa 62-vuotiaan miehen. Al-Jazeeran mukaan terroristit varoittavat ”Egyptin kristittyjä” vastaavasta väkivallasta, jos he tukevat maan hallituksen armeijaa.

Paikallinen seurakunta kertoo miehen osallistuneen islamistien tuhoamien kirkkojen jälleenrakennukseen.

– Haluamme osoittaa tukemme Egyptin valtion toimille, joilla vihaan perustuvia terroritekoja pyritään torjumaan, kirkko toteaa tiedotteessa.

Egyptin asevoimat kertoo surmanneensa lähes tuhat ääri-islamistien taistelijaa Siinain niemimaalla vuonna 2018 aloitetun operaation myötä.

Please pray for his family and for the safety of all Christians as we approach Holy Week https://t.co/sYsTtLFZjR

— marina (@Crazy_Copt) April 18, 2021