Isis-video pieleen, luodista saanut komentaja hylättiin hiekkakasaan

Jihadistijärjestö Isisin komentaja yritti tallentaa kypäräkamerallaan propagandavideon taistelutilanteesta. Uljaan videon sijaan hän ikuisti sen, kuinka omat joukot hylkäävät hänet hiekkakasaan luodista saatuaan.

Jutun alta löytyvän videon on lisännyt Twitteriin BBC:n kirjeenvaihtaja Quentin Sommerville. Asiasta kertoo Task & Purpose.

Videolla komentaja käskee sotilaitaan jatkamaan hyökkäystä. Syyrian demokraattiset voimat (SDF) aloittaa armottoman tulituksen, jonka johdosta joukkueenjohtaja kehottaa miehiään palaamaan sotilasajoneuvon suojaan.

Komentaja jää yksin vastaamaan tuleen, mutta hetkeä myöhemmin hän saa osuman luodista ja kaatuu maahan. Autoa kohti raahautuessaan komentaja kokee järkytyksen: omat taistelijat huristelevat ajoneuvolla pois paikalta.

– Veljet, veljet, hätääntyneeltä kuulostava komentaja huutaa videon lopulla auton perävaloja kohti.

After President Trump's withdrawal announcement, the SDF have made tremendous progress against Islamic State in Syria. We've added subtitles to this earlier SDF released video of an IS commander's bodycam footage, which gives *some* insight into their failure to hold ground. pic.twitter.com/vDDAJQW2lH

— Quentin Sommerville (@sommervilletv) January 6, 2019