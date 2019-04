ISIS-vangin äiti varoittaa: Lapsia aivopestään Ruotsin kaduilla

Mariamin lapsenlapset ovat leirillä ja ISIS-järjestöön liittynyt poika vankina Syyriassa.

Ruotsalaisen ISIS-vangin äiti varoittaa Svenska Dagbladetin haastattelussa, että Ruotsissa tulee yhä vastaan henkilöitä, jotka yrittävät houkutella nuoria tyttöjä ja poikia islamistisiin äärijärjestöihin.

”Mariamina” haastattelussa esiintyvä nainen kertoo medialle ensimmäistä kertaa siitä, millaista hänen elämänsä on ollut sen jälkeen, kun hänen poikansa liittyi ISIS-jihadistijärjestöön ja matkusti Lähi-idän sotiin.

Mariamin poika on yksi kolmestatoista vangitusta ISIS-jihadistista. Hän ei kykene vastaamaan kysymykseen siitä, miltä hänestä tuntuu. Mariamilla on syyrialaisella leirillä lapsenlapsia, joita hän ei ole koskaan tavannut.

– Et voi kysyä tätä. En kestä sitä. Oloni on niin paha. Olen ollut sairaslomalla pitkään ja pystynyt vasta nyt palaamaan töihin, Mariam kertoo.

Mariam kuvaa välejään poikaansa ensin läheisiksi. Asiat kuitenkin muuttuivat, kun poika alkoi viettää aikaa ääriajattelijoiden kanssa.

– Hän tutustui ääriporukkaan ja ryhtyi käymään moskeijassa. Hän alkoi kasvattaa partaa ja puhua paljon islamista. Se tuntui oudolta. Minä olen kristitty ja hänen isänsä on tavallinen muslimi. Olemme kasvattaneet hänet ihan normaalisti, Mariam sanoo.

Radikalisoituminen tapahtui hänen mukaansa nopeasti. Poika muutti omilleen ja keskeytti koulunkäynnin. Lopulta hän lähti Syyriaan.

– Poliisin pitäisi ottaa kiinni nämä ihmiset, jotka aivopesevät lapsiamme kaduillamme. Heitä pitäisi rangaista kunnolla, Mariam toteaa.

Puhelu Syyriasta

Mariamin poika kertoi ensimmäisessä puhelussaan Syyriasta, ettei äidin tarvitsisi olla huolissaan. Poika sanoi halunneensa elää muslimivaltiossa ja päässeensä nyt sellaiseen.

Todellisuudessa matka oli ollut hankala. Mariamin poika jäi kiinni Turkissa ja joutui vankilaan. Syyriaan hän pääsi vasta vapauduttuaan kohua herättäneessä vanginvaihdossa.

Mariam ei ole kuullut pojastaan mitään yli vuoteen. Hän tietää vain, että poika on vangittuna ja että hänen vaimonsa ja kaksi pientä lastaan ovat leirillä kurdien hallitsemalla alueella Syyriassa. Mariam kertoo ajattelevansa joka päivä poikaansa ja lapsenlapsiaan.

– Mietin, kuinka kauan Ruotsi aikoo odottaa ennen kuin se kantaa vastuunsa ja hakee heidät kotiin, Mariam sanoo.

Häneltä kysytään, mitä mieltä hän on poikansa mahdollisista rikoksista Syyriassa.

– Jos on selvää, että hän on syyllistynyt rikokseen, tulisi hänen kärsiä rangaistuksensa täällä Ruotsissa. Jos hän on tehnyt jotain, hän kantaa vastuunsa täällä. Hän on syntynyt täällä. Hänellä ei ole muuta kansalaisuutta, Mariam vastaa.

Hän kuvailee poikaansa hyväsydämiseksi ja sanoo, ettei voisi uskoa hänen tappaneen ketään.