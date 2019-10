ISIS valitsi uuden johtajan

Jihadistijärjestö Isis kertoo valinneensa uudeksi johtajakseen Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurashin.

Isis vahvisti myös torstaina julkaisemalla ääninauhallaan edellisen johtajansa Abu Bakr al-Baghdadin kuolleen.

Abu Bakr al-Baghdadi kuoli viime viikonloppuna Yhdysvaltain erikoisjoukkojen operaatiossa Syyriassa.

BREAKING: Audio from new official spokesman of #ISIS , “Abu Hamza al-Qurayshi.” Statement confirms Abu Hassan al-Muhajir's death, saying that he was a Saudi. Also confirms death of Baghdadi, announces "Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi" as new leader/"Caliph." pic.twitter.com/3li0H5Fr14

BREAKING: ISIS releases new audio message acknowledging that its longtime leader Baghdadi, as well as former top spokesperson Abu Hassan al-Muhajir, are dead.

The message names Abu Ibrahim Hashimi Al-Quraishi as the new leader. https://t.co/kdrUxk2XiK

— NBC News (@NBCNews) October 31, 2019