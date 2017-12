ISIS uhkaa videollaan tappaa humalaisia uudenvuoden juhlijoita

Jihadisteja kehotetaan hyödyntämään iskuissaan uudenvuoden suuria yleisötapahtumia.

Syyriassa ja Irakissa romahtaneen ISIS-järjestön somalialainen haara julkaisi myöhään maanantaina ensimmäisen propagandavideonsa, kertoo Newsweek.

Kahdeksan ja puolen minuutin mittaisella videolla jihadistit esittävät uhkauksia erityisesti uuttavuotta juhlivia kohtaan.

– Tämä viesti on tarkoitettu niille veljille, jotka asuvat vääräuskoisten parissa. Ettekö tunne muslimiveljienne tuskaa Irakissa, Syyriassa, Jemenissä, Somaliassa, Burmassa ja Palestiinassa?

Videon alussa näkyy joulukuusi, kuohuviinin kaatamista laseihin sekä lähtölaskenta uuteenvuoteen. Näkymä keskeytyy väkivallan ääniin ja Allahu Akbar -huutoihin.

Miesääni kehottaa ISIS:n kannattajia hyödyntämään iskuissaan ihmisten humaltumista sekä uudenvuoden suuria yleisötapahtumia. Jihadisteja myös kannustetaan iskemään kristittyjä pappeja sekä paavia vastaan.

– Profeetta on sanonut: vääräuskoinen ja tämän tappaja eivät päädy helvetin liekkeihin yhdessä. Vääräuskoisen tappaminen on siis pääsylippusi paratiisiin, toteaa Kalashnikov-rynnäkkökivääriä kädessään pitelevä mies.

ISIS-järjestö julkaisi lukuisia uhkauksia joulun alla, mutta yhtäkään iskua ei toteutettu.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on kaksinkertaistanut Somaliaan sijoitettujen joukkojen määrän kuluvan vuoden aikana. Maassa on tällä hetkellä yli 500 amerikkalaissotilasta, joiden pääasiallisena tehtävänä on kouluttaa paikallisia joukkoja taistelemaan äärijärjestöjä vastaan.

Miehittämättömillä lennokeilla on tehty syyskuun jälkeen lukuisia iskuja ISIS:n lisäksi myös Al-Qaeda-terroristijärjestöön kuuluvaa Al-Shabaabia vastaan.