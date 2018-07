ISIS-uhka kytee vankiloissa – ”osa voi olla ihmispommeja”

Asiantuntijat pelkäävät eurooppalaisten vankiloiden muuttuvan rekrytointikeskuksiksi.

Sadat Isisiin liittyneet eurooppalaiset ovat palanneet kotiin ja joutuneet vankilaan. Eurooppalaisten asiantuntijoiden ja virkamiesten mukaan tämänhetkinen haaste on estää vankiloiden muuttuminen terroristien rekrytointikeskuksiksi, kertoo The Washington Post.

– Näin montaa ihmistä ei ole koskaan aikaisemmin pidätetty terrorismiin liittyvin perustein. Heitä on vankiloissa samanaikaisesti enemmän kuin koskaan, sanoo belgialainen terrorismin asiantuntujia Thomas Renard.

– Me helpotamme heidän rekrytointimahdollisuuksiaan tuomalla heidät yhteen, ja sillä on kauaskantoisia vaikutuksia, the Egmont Royal Institute for International Relations -tutkimuslaitoksessa työskentelevä Renard toteaa.

Viisi vuotta sitten tuhansia ihmisiä alkoi matkustaa länsimaista Lähi-itään liittyäkseen Isisiin tai muihin islamistiryhmiin. Vuoden 2016 jälkeen satoja jihadisteja on palannut kotimaihinsa Euroopassa.

Terroristihyökkäysten ja pakolaiskriisin seurauksena monet eurooppalaiset maat ovat säätäneet vuodesta 2016 lähtien tiukkoja lakeja, joiden perusteella Lähi-itään matkustaneita ja ulkomaisia islamistiryhmiä tukeneita henkilöitä voidaan tuomita vankeuteen.

Vuoteen 2016 asti Lähi-idästä palaavien ihmisten annettiin mennä kotiin, jos todisteita terroristisesta toiminnasta ei ollut.

Tiukemman lainsäädännön myötä ihmisiä on kuollut vähemmän terroristihyökkäyksissä. Nyt eurooppalaiset viranomaiset joutuvat kuitenkin miettimään, miten vankiloita estetään muuttumasta tulevaisuuden terroristien koulutus- ja rekrytointikeskuksiksi.

Belgiassa, Hollannissa, Saksassa ja Ranskassa lainvalvontaviranomaiset kokeilevat erilaisia ratkaisumalleja ongelmaan. Kirjo on laaja uudelleenkoulutusohjelmista lähes täydelliseen eristämiseen radikalisoituneimpien vankien kohdalla.

Viranomaisilla on kiire, koska monet vangit pääsevät vapaaksi vajaan kahden vuoden kuluttua.

– Kun he ovat istuneet tuomionsa, meidän on pakko vapauttaa heidät, sanoo islamistivankien hoitoa valvova belgialainen virkailija.

– Jotkut heistä voivat olla ihmispommeja, nimettömänä esiintyvä virkailija toteaa.