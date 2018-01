ISIS-teloittaja Valkoparta kivitti kuoliaaksi ja heitti katoilta – lahjoi itsensä vapaaksi

Valkopartana tunnettu Isisin teloittaja jäi kiinni Irakin Mosulissa ja pakeni.

Mosulin poliisi otti kiinni Isisin pahamaineisen teloittajan Abu ”Valkoparta” Omerin saatuaan vihjeen hänen piilopaikastaan, kertoo uutissivusto Daily Mail.

Isis-päällikkönä toiminut Valkoparta kuitenkin vapautettiin lähes välittömästi, kun hän maksoi kiinnioton suorittaneille poliiseille 6 220 euron arvoisen lahjuksen Mosulin poliisiasemalla.

Valkoparta tuli tunnetuksi siitä, että hän heitti homoseksuaaleja talojen katoilta alas ja kivitti ihmisiä kuoliaaksi.

– Olin Mosulissa, kun poliisin tiedusteluosaston joukko pidätti miehen. Poliiseille kerrottiin, että mies on Tigris-joen oikean puolen mufti (islamilainen laintulkitsija) – Isisin jäsen, kertoo paikallinen virkailija Zuheir Hazzen el-Jaburi.

– Me kyselimme ihmisiltä, kuka hän on, ja he todistivat miehen olevan Isisin mufti.

Valkoparta jätti pidätyksen yhteydessä moottoripyörän piilopaikkaansa. Tuntia myöhemmin moottoripyörä oli kadonnut.

– Me kyselimme asiasta. Ihmiset kertoivat, että hänet oli vapautettu 10 minuuttia aikaisemmin lahjusta vastaan, el-Jaburi sanoo.

Isis on ajettu pois Mosulista, mutta joidenkin jihadistien kerrotaan jääneen kaupunkiin piileskelemään.