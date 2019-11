ISIS rekrytoi radikalisoituneita Kaukoidässä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Radikalisoitumisen keskiössä ovat vakaatuloiset ja yksinäiset internetin käyttäjät.

ISIS on onnistunut värväämään haavoittuvassa asemassa olevia kotityöläisiä Hong Kongissa ja Singaporessa. Syyskuussa Singaporessa pidätettiin kolme indonesialaista naista, joiden tiedetään rahoittaneen ISIS:n toimintaa vapaa-ajallaan, kertoo CNN.

Pidätetyt naiset työskentelivät kotityöläisinä, mutta avustivat ISIS:iä vapaa-ajallaan. He lähettivät rahaa ulkomailla oleskeleville ISIS:n sotilaille, mainostivat terroristijärjestön toimintaa verkossa ja radikalisoituivat lopulta niin paljon, että yksi heistä oli valmis kuolemaan itsemurhapommittajana Syyriassa.

Naisia odottaa 10 vuoden vankeustuomio. Terrorismi-asiantuntijat uskovat, että naiset eivät ole ainoita internetissä radikalisoituneita suurien kaupunkien kotityöläisiä. Kun ISIS:n Kalifaatti on sortunut Lähi-idässä, se kohdistaa katseensa Aasiaan, jossa haavoittuvat kotityöläiset asuvat.

– ISIS saalistaa heidät haaviinsa ja sen armeijasolut käyttävät radikalisoituneita rahasampoinaan. Helposti radikalisoituvalla kohderyhmällä on vakaat tulot, he puhuvat englantia ja he tuntevat laajoja verkostostoja internetissä, indonesialainen tutkija Nava Nuraniyah täsmentää.

Vangitut naiset edustavat edustavat noin 250,000 ihmisen siirtotyöläisjoukkoa Singaporessa ja 385 000 ihmisen joukkoa Hong Kongissa, joiden työpanos on maille tärkeää. Pieni joukko heistä radikalisoituu silti helposti.

– Radikalisoituvat naiset ovat yleensä käyneet läpi raskaan avioeron, velkaantuvat tai kärsivät kulttuurishokista muutettuaan kauas kotoa. He ovat yksinäisiä ja haluavat pitää yhteyttä esimerkiksi indonesialaisiin sukulaisiinsa, mutta koska heillä ei ole opastusta, he saattavat tarttua radikalisoiviin viesteihin, Nuraniyah sanoo.

Naiset voivat muodostaa internetissä suhteita ISIS-taistelijoihin, joista tulee heidän ”poikaystäviään”. Usein myös muut radikalisoituneet kotityöläiset rekrytoivat uusia jäseniä. Kun nettipoikaystävä löytyy, naiset siirretään suojatuille keskustelualustoille, jossa ”pahat asiat” tapahtuvat. Mikäli kaikki menee suunnitelmien mukaan, he naivat ISIS-poikaystävänsä.

Hong Kongin ja Singaporen valtiot ovat alkaneet valvoa sosiaalista mediaa ja keskustelualustoja. Mikäli radikalisoitunut ihminen löydetään, hänet karkotetaan.