ISIS rakentaa uutta kalifaattia Kaakkois-Aasiaan

Irakissa ja Syyriassa tappion kokeneet ISIS-taistelijat siirtyvät Lähi-idästä Filippiineille.

Daily Express kertoo, että Irakissa ja Syyriassa nujerretut ISIS-taistelijat hakevat uutta jalansijaa Kaakkois-Aasiasta. Esimerkiksi Filippiineillä toimii tällä hetkellä 23 Isisin lipun alla taistelevaa aseellista ryhmittymää.

Filippiinien asevoimien mukaan maan toiseksi suurimmalle saarelle Mindanaoon on muodostunut noin kahdensadan ISIS-taistelijan joukko. Sotilasasiantuntijat varoittavat, että ISIS yrittää muodostaa saarelle seuraavan kalifaatin, josta käsin se voi toteuttaa iskuja muihin filippiiniläisiin kaupunkeihin sekä rekrytoida uusia jäseniä. Terroristijärjestön kerrotaan myös valmistautuvan sotilaalliseen kapinaan.

Yhdysvallat on huolestunut ISIS:n ja muiden terrorijärjestöjen aseman vahvistumisesta Filippiineillä. USA on tukenut maan terrorismin vastaista taistelua 85 miljoonalla dollarilla, jotka on käytetty sotilaiden varustukseen, koulutukseen ja paikallisten turvallisuusjoukkojen tukemiseen. Maaliskuun alussa USA lahjoitti Filippiineille 13 miljoonalla eurolla sotilaskäyttöisiä lennokkeja.

Viime kuussa Filippiinien asevoimat otti yhteen Isisiin läheisen BIFF-terroristiryhmän kanssa. Taistelussa menehtyi 44 henkilöä.