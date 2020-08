ISIS räjäytti vankilan auki, sadat pakenivat

Afganistanin turvallisuusjoukot ilmoittavat vallanneensa maan itäosissa sijaitsevan vankilan lähes vuorokauden kestäneen tulitaistelun jälkeen.

Puolustusministeriön tiedottaja Fawad Amanin mukaan ISIS-terroristijärjestön tavoitteena oli vapauttaa Jalalabadissa sijaitsevassa vankilassa olleet sadat islamistitaistelijat. Ainakin 29 ihmistä kuoli tulitaistelussa.

ISIS aloitti hyökkäyksen sunnuntaina autopommi-iskulla vankilan pääporttia vastaan. Taistelijoiden kerrotaan hyökänneen vartijoiden kimppuun räjähdyksen synnyttämän aukon kautta.

The New York Times -lehden mukaan yhteensä 1500 vangista noin tuhat pääsi hetkellisesti pakenemaan. Turvallisuusjoukot ilmoittivat pidättäneensä suurimman osan eri puolilta kaupunkia.

Amanin mukaan hyökkääjät surmasivat viisi vankia, joista kaksi kuului ISIS:n kanssa kilpailevaan Taliban-islamistijärjestöön. Läheiseen asuintaloon linnoittautuneet ISIS-taistelijat surmattiin tuntikausien tulitaistelun jälkeen.

Afganistanin erikoisjoukot olivat surmanneet Jalalabadissa korkea-arvoisen ISIS-komentajan vain päivää aiemmin.

Taliban kiisti osallisuutensa vankilahyökkäykseen. Järjestö on neuvotellut rauhansopimuksesta Yhdysvaltojen ja Afganistanin hallituksen kanssa.

Ningarhar’s city residents praised Afghan forces after killing 10 terrorists who had attacked on building and civilians in Ningarhar. @GenYasinZia pic.twitter.com/ImhWHgwJtE

— Fawad Aman (@FawadAman2) August 3, 2020