ISIS on saarrettu – viimeinen taistelu alkaa pian

Yhdysvaltain johtama liittouma on saartanut ääri-islamistisen ISIS-järjestön rippeet Itä-Syyriassa sijaitseviin motteihin.

Yli tuhannen jihadistitaistelijan kerrotaan vetäytyneen Hajinin kaupunkiin lähelle Irakin vastaista rajaa. Joukkojen mukana on useita ulkomaisia vapaaehtoistaistelijoita.

Syyrian hallituksen joukot ovat puolestaan vallanneet takaisin suurimman osan ISIS:n alueista maan länsi- ja eteläosissa. Jarmukin joen lähellä sijaitseva Qusayrin kylä vallattiin paikallislähteiden mukaan heinä-elokuun vaihteessa.

Foreign Policy -lehden mukaan liittouma valmistelee parhaillaan viimeisen ja ratkaisevan hyökkäyksen aloittamista. Koalition johtoon kuuluva Britannian armeijan kenraalimajuri Felix Gedney toteaa, että operaatiosta tulee todennäköisesti haastava.

Kurdeista ja arabeista koostuvat Syyrian demokraattisten voimien (SDF) taistelijat ovat antaneet pakenemaan päässeiden siviilien poistua Hajinista. ISIS:n pelätään käyttävän paikallisia asukkaita ihmiskilpinä tulevissa katutaisteluissa.

SDF:n joukot tulevat myös suorittamaan varsinaisen hyökkäyksen, sillä Yhdysvaltojen vastuulla on pääasiassa ilmatuen tarjoaminen.

Asiantuntijoiden mukaan Hajinin taistelu voi jäädä länsiliittouman viimeiseksi varsinaiseksi sotilasoperaatioksi, sillä Eufrat-joen itäpuoli on sen jälkeen raivattu kokonaan ISIS-taistelijoista.

S. #Syria: video showing heavy pre-emptive bombardment on Qusayr, last village seized from #ISIS in #Yarmouk Basin. https://t.co/rdQGUukKsF pic.twitter.com/wuSX482nfo

— Qalaat Al Mudiq (@QalaatAlMudiq) August 2, 2018