ISIS nousee nyt Irakissa – ”kuin al-Qaida steroideilla”

Ääri-islamistien kaluston, taktiikoiden ja rahoituksen kerrotaan kohentuneen.

Kurdihallinto ja länsimaiset tiedustelupalvelut varoittavat ISIS-terroristijärjestön voimistumisesta Irakin puolella.

BBC:n mukaan hyökkäysten määrä on viime aikoina kasvanut, minkä seurauksena jo lähes tuhottua järjestöä pidetään nyt al-Qaidaa vaarallisempana uhkana.

– Heidän tekniikkansa ja taktiikkansa on parempaa, ja heillä on paljon rahaa käytössään. He voivat ostaa ajoneuvoja, aseita, ruokatarvikkeita ja muita varusteita. Teknologisesti he ovat [al-Qaidaa] osaavampia, joten heidän tuhoamisensa on vaikeampaa. ISIS on kuin al-Qaida steroideilla, kurdihallinnon Lahur Talabany sanoo.

Zanyari-tiedustelupalvelua johtavan Talabanyn mukaan ISIS on keskittynyt viimeisen vuoden aikana toipumiseen ”kalifaatin” romahduksen jälkeen. Irakin viimeaikaiset levottomuudet ovat herättäneet huolia vähemmistössä olevien sunnimuslimien radikalisoitumisesta.

– Olemme nähneet, kuinka heidän toimintansa on nyt kiihtynyt. Käsityksemme on, että uudelleenrakennusvaihe on ohi, Lahur Talabany toteaa.

ISIS:n tavoitteena ei ole enää vallata uusia maa-alueita. Suuri osa ääri-islamisteista piileskelee tällä hetkellä Hamrinin vuorilla Koillis-Irakissa.

– Alue on ISIS:n keskus. Irakin armeijan on vaikea hallita pitkää vuorijonoa. Siellä on paljon sopivia piilopaikkoja ja luolia, Talabany sanoo.

Kurditaistelijoiden mukaan alueelle on hiljattain siirtynyt noin sata taistelijaa Syyriasta. Mukana havaittiin myös itsemurhavöillä varustautuneita ulkomaisia taistelijoita.

– Näemme ISIS:n toimintaa ja liikkeitä päivittäin, Peshmerga-joukkojen kenraalimajuri Sirwan Barzani sanoo.