ISIS-naisia palaamassa pian al-Holin leiriltä Ruotsiin

Neljä naista ja yhdeksän lasta ovat jo matkustaneet Syyriasta Turkkiin.

Neljä ruotsalaista naista ja yhdeksän lasta ovat matkalla takaisin Ruotsiin al-Holin ISIS-leiriltä. Asiasta kertoo Ruotsin yleisradioyhtiö SVT.

Naiset ja lapset ovat matkustaneet jo Syyriasta Turkkiin, jossa he ovat olleet jo parin kuukauden ajan. Kotimaahan paluuta on viivästyttänyt se, että naiset odottavat tuloksia dna-testeistä, joilla todennetaan heidän olevan mukana olevien lasten äitejä. Yhdellä naisella on todettu myös koronatartunta.

Ruotsin väkivaltaisten ääriliikkeiden vastaisesta keskuksesta kerrotaan SVT:lle, että kotimaassa palaajia on vastassa poliisi, turvallisuuspoliisi Säpö, maahanmuuttovirasto sekä viranomaisia sosiaali- ja terveyspalveluista.

Verkkouutiset kertoi taannoin tässä jutussa, että Ruotsi valmistelee yhteistyössä Suomen kanssa ISIS-lapsien kotiuttamista al-Holin leiriltä.

Ruotsi aikoi lähettää edustajiston Syyriaan tapaamaan ruotsalaisia ISIS-perheitä.

– Teemme työtä, jotta moni maa voisi lähettää edustajansa. Olemme tehneet työtä Suomen kanssa, joka on ollut siellä ennen pandemiaa ja Ruotsikin on ollut siellä. Toivomme, että voimme tehdä matkan pian, kertoi Pohjois-Syyrian Ruotsin edustaja Shiyar Ali.

Suomessa SVT:n uutisesta kertoi ensimmäisenä Yle.