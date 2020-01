ISIS-nainen Ylelle: Yllättävää, että meitä pelätään niin paljon Suomessa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Al-Holin leirillä tavoitetuista suomalaisäideistä kaikki yhtä lukuun ottamatta haluavat palata Suomeen.

Yle on jälleen tavannut suomalaisnaisia al-Holin leirilä Syyriassa. Leirissä asuu vähintään kymmenen suomalaista äitiä, jotka elivät terrorijärjestö Isisin islamilaisessa valtiossa. Yle on tavoittanut heistä seitsemän. Kaikki yhtä lukuun ottamatta haluavat palata Suomeen.

Minnaksi kutsuttu nainen kysyy, kuka vastuun, kun he kuolevat leirille. Hän ihmettelee, pitääkö yhden vai kahden suomalaisen kuolla ennen kuin heidät haetaan pois täältä.

Yksi naisista pitää aika yllättävänä, että heitä pelätään niin paljon Suomessa. Hän ei koe olevansa turvallisuusuhka.

Minnan mielestä Suomessa on aika järkyttäviä kommentteja sellaisilta, jotka rakastavat suomalaisuutta eivätkä hyväksy mitään eriuskoisia.

– Ei se oikeastaan kauheasti hetkauta, koska niin kauan kuin tiedät, että sinä itse olet sillä oikealla tiellä, johon Allah on tyytyväinen, niin mikään ei oikeastaan hetkauta sinua, hän toteaa.

Yksi naisista kertoo, että alussa oltiin vähän toiveikkaampia.

– Mutta nyt kun lukee netistä, mitä meistä kirjoitetaan, ja se kuva mikä meistä maalataan Suomessa. Jopa poliitikot puhuvat, että me olisimme terroristeja, että olisimme orjuuttaneet jesidejä. Se ei pidä paikkaansa, hän vakuuttaa.

Yle kertoo, että pari kertaa tuntematon nainen kävelee kameran eteen ja syyttää kameramiestä epäuskoiseksi. Etäämmällä pikkupojat nostavat uhmakkaasti etusormensa ilmaan. Se on Isisin omima islamilainen merkki.

Kantasuomalainen nainen, joka ei halua palata Suomeen, arvioi, ettei heitä Suomeen haluta.

– Täällä ei ole mitään väliä mistä maasta tulet. Jos jollekin tapahtuu jotakin, kaikki ovat surullisia. Me välitämme siskoista ja veljistä. Miksi haluaisin mennä Suomeen ja rikkoa tämän turvaringin ympäriltäni? Miksi menisin Suomeen, jossa kaikki vain tulevat sylkemään päälleni ja herjaamaan minua, hän toteaa.

Kun häneltä kysytään, toivooko hän islamilaisen valtion nousevan uudestaan, hän vastaa, että mitä muslimit voisivat muuta toivoa.

– Haluamme elää sharian alla. Jos islamilainen valtio tuo meille sharian, niin al hamdulillah (kunnia Jumalalle), nainen toteaa.

Koillis-Syyriassa sijaitsevassa al-Holin leirissä on yhteensä 70 000 naista ja lasta. Heistä noin 20 000 on ollut Isisissä ja he elävät vartioidulla alueella aitojen sisällä.