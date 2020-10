ISIS-leirin suomalaisten avustaminen maksanut 270000 euroa

Ulkoministeriö ei suostu kertomaan yksityiskohtia leiriltä paenneista.

Syyrian al-Holin ISIS-leirillä olevien naisten ja lasten avustamisesta on koitunut tähän mennessä yhteensä noin 270 000 euron kulut. Lähetystöneuvos Pekka Shemeikka ulkoministeriön ajankohtaisviestinnästä vahvistaa asian sähköpostitse Verkkouutisille.

Summasta vajaat 85 000 euroa on mennyt joulukuussa 2019 suoritettuun kahden lapsen kotiuttamiseen. Julkisuudessa jo aiemmin olleiden tietojen mukaan toukokuun lopussa Turkin kautta Suomeen palanneiden leiriltä paenneiden kolmen naisen ja heidän lastensa paluusta koitui 1 900 euron kulut. Elokuussa Suomeen palanneen naisen ja hänen lastensa paluusta kertyi kuluja taas 1 800 euroa.

Kotiutukset ovat siis maksaneet vajaat 90 000 euroa. Loput noin 160 000 euroa ovat kertyneet muusta leiriläisten avustamiseen liittyvästä viranomaistoiminnasta.

Avoimia kysymyksiä

Al-Holin suomalaisten paot ja paluut leiriltä ovat herättäneet runsaasti avoimia kysymyksiä. Epäselvää on ollut muun muassa se, miten leiriltä on paettu ja missä naiset ja lapset ovat olleet ennen päätymistään Turkkiin sekä miten matka sinne on taitettu. Ulkoministeriö on ollut asiasta vaitonainen. Tiedossa on kuitenkin, että Suomen viranomaiset ovat olleet ainakin osaa palaajista vastassa Turkin rajalla, joten tiedossa on ollut minne palaajat olivat tulossa ja milloin.

Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) kertoi toukokuun palaajien saapumisen jälkeen saaneensa ”jo useita viikkoja sitten” tiedon siitä, että leiriltä oli lähdetty. Ulkoministeriö ja ministeri Haavisto ovat kuitenkin antaneet ymmärtää, ettei ministeriö ole ollut mitenkään osallisena pakojen järjestämisessä. Ministeriöstä on sitä vastoin toistuvasti viestitetty pakenemisen olevan vaarallista.

Toinen olennainen kysymys on liittynyt salakuljettajien palveluiden käyttämiseen ja leirille suuntautuneisiin rahavirtoihin.

Pakenemista al-Holista ja matkaa sieltä Turkin rajalle pidetään etenkin lasten kanssa käytännössä mahdottomana ilman ulkopuolista apua. Salakuljettajien on kerrottu laskuttavan pakomatkasta 12 000-15 000 Yhdysvaltain dollaria henkilöltä. Suomalaistenkin kohdalla on nykytiedon valossa ollut perusteltua olettaa, että palaajat ovat joutuneet turvautumaan salakuljettajiin.

Esimerkiksi jihadismitutkija Juha Saarinen on huomauttanut, ettei al-Holiin mahdollisesti kohdistuvaa rahavirtaa ole Suomen tapauksessa juurikaan käsitelty julkisuudessa eikä siitä ole saatavilla tietoa.

– Hyvä kysymys on, miten tähän ilmiöön suhtaudutaan, jos sitä on havaittu, lainsäätäjien ja viranomaisten keskuudessa, hän totesi hiljattain.

Verkkouutiset kysyi asiasta ulkoministeriön Pekka Shemeikalta.

Onko UM:llä tietoa siitä, miten perheet ovat pakonsa rahoittaneet ja maksaneet, kuinka he ovat päässeet Turkin rajalle ja missä he ovat olleet paon ja Turkkiin saapumisen välisen ajan?

– Meillä on näistä asioista käsitys. Emme kuitenkaan voi eritellä julkisesti lasten turvallisuuteen, viranomaistoiminnan yksityiskohtiin tai mahdolliseen rikostutkintaan vaikuttavia tietoja.

Mikäli UM:llä ei ole ollut tietoa paoista tai perheiden liikkeistä, kuinka palaajien kanssa on kyetty viestimään, että heitä on osattu olla vastassa Turkin rajalla?

– Ks. edellinen vastaus.

Miten UM arvioi al-Holin leirille suuntautuviin rahavirtoihin liittyviä riskejä?

– Salakuljetus on rikollista toimintaa, johon liittyy aina suuria riskejä, etenkin haavoittuvassa asemassa oleville lapsille. Siksi olemme koko ajan suositelleet välttämään salakuljettajien mukaan lähtemistä.

– Julkisella vallalla on perustuslaillinen velvoite turvata suomalaisten lasten perusoikeudet, jos se vain on mahdollista. Siksi pyrimme kotiuttamaan heidät hallitusti ja turvallisesti heti kuin voimme, myös jotta he eivät joutuisi salakuljetuksesta aiheutuvien uhkien kohteeksi.

