ISIS-lapsia ei päästetä Britanniaan

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kurdihallinnon mukaan päätös voi tehdä lapsista tulevia terroristeja.

Britannian hallitus on päättänyt, ettei ISIS:n riveissä taistelleiden kansalaisten lapsia päästetä takaisin vanhempiensa kotimaahan.

The Independent -lehden mukaan ainakin 30 brittilasta on parhaillaan äitiensä kanssa Pohjois-Syyriassa sijaitsevilla vankileireillä. Paikallinen kurdihallinto ja Yhdysvallat on kehottanut Britanniaa ottamaan henkilöt vastaan ISIS:n ”kalifaatin” romahduksen jälkeen.

Asiaa selvitettiin jo ennen pääministeri Theresa Mayn eroa. Silloinen sisäministeri Sajid Javid totesi, että viranomaisten lähettäminen Syyriaan ja lasten noutaminen olisi liian vaarallista.

Euroopan maista muun muassa Ranska, Saksa ja Tanska ovat ottaneet takaisin pienen määrän lapsia Syyriasta. Suurin osa on orpoja, joiden vanhemmat kuolivat ISIS:n romahduksen yhteydessä.

Syyrian SDF-kurdijoukot pitävät ylläpitämillään leireillä noin 70 000 naista ja lasta, joista 11 000 on al-Holin leirille suljettuja ulkomaan kansalaisia. Kurdijoukot ovat ilmoittaneet ottaneensa vangiksi lisäksi noin 800 eurooppalaista ISIS-taistelijaa.

Britannian hallituksen mukaan myös ISIS-naiset muodostaisivat palatessaan huomattavan turvallisuusuhan. Lasten vastaanottaminen voisi puolestaan antaa vanhemmille juridisen oikeutuksen palata maahan.

Kurdihallinto ilmoittaa pitävänsä päätöstä virheenä ja riskinä radikalisoitumisen kannalta.

– Jos lapsia ei palauteta kotimaahansa ja integroida takaisin yhteisöihinsä, heistä kaikista tulee tulevia terroristeja, leirien hallintoa edustava Abdulkarim Omar sanoo the Independentille.