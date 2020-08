ISIS kaupannut netissä kasvomaskeja

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Ääri-islamistit ovat käyttäneet koronakriisiä propagandansa tukena.

Yhdysvaltain oikeusministeriö on sulkenut terroristijärjestö ISIS:n huijaussivuston, jolla pyrittiin hyödyntämään koronaviruskrisin aiheuttamaa maskipulaa.

Islamistien perustamalla Facemaskcenter.com-sivustolla ja Facebook-tileillä myytiin N95-maskeja, joiden kerrottiin saaneen Yhdysvaltain lääkeviraston (FDA) hyväksynnän. Verkkosivusto mainosti olevansa ”alansa ensimmäinen” ja toimineensa vuodesta 1996.

Sivusto oli todellisuudessa perustettu helmikuun 26. päivänä 2020. Verkkosivulla on tällä hetkellä oikeusministeriön ilmoitus ja puhelinnumero, johon mahdollisesti huijatut voivat soittaa.

Business Insider -sivuston mukaan ISIS:n pyörittämässä verkkokaupassa asioineiden määrästä ei ole tietoa. Myyjien kerrotaan vastanneen erääseen tiedusteluun, että yhtiö voisi ”toimittaa helposti jopa 100 000 N95-suojainta”.

Maskit oli ilmeisesti valmistettu Turkissa, eikä niillä ollut FDA:n sertifikaatteja. Yhdysvaltain oikeusministeriön mukaan huijauksen taustalla oli ISIS:iin kytköksissä oleva turkkilaismies. Miehen epäillään tukeneen myös ISIS:n aiempia verkkohyökkäyksiä.

Ääriliikkeiden tutkija Chelsea Daymonin mukaan ISIS on pyrkinyt hyödyntämään koronakriisiä aktiivisesti propagandassaan.

– ISIS on käyttänyt virusta hyödykseen Syyriassa ja Irakissa. Viime kuukausien aikana hyökkäysten määrä on kasvanut, sillä hallitusten huomio on ollut muualla, Daymon sanoo.