ISIS-kanavilla levitetään kuvia Sri Lankan ”kommandoveljistä”

ISIS-jihadistijärjestöön kytketyillä sosiaalisen median kanavilla on julkaistu alla näkyviä kuvia ”Sri Lankan kommandoveljistä”. Väitetyt terroristit poseeraavat kuvissa aseiden kanssa ISIS:n mustan lipun edessä. Kuvat Twitterissä jakaneen yksityisen tiedusteluyhtiö SITE Intelligence Groupin johtajan Rita Katzin mukaan kuvien alkuperä on toistaiseksi hämärän peitossa eikä niitä ole julkaistu ISIS:n virallisten viestintäkanavien kautta. Katz huomauttaa ISIS:n kannattajien jatkavan iskujen juhlistamista. Hänen mukaansa merkit viittaavat siihen, että järjestö ottaa vielä iskut nimiinsä. ISIS on suorittanut vastaavia koordinoittuja kirkkoiskuja Egyptissä ja Filippiineillä.

Sri Lankan viranomaisten mukaan pääsiäisen terrori-iskuista oli vastuussa paikallinen National Thowheed Jamath -järjestö (NTJ). Maan hallituksen tiedottaja Rajitha Senaratne kertoi kuitenkin maanantaina, että veritekojen takana oli myös ”laajempi kansainvälinen verkosto”. Tämän tarkempaa virallista tietoa kansainvälisistä kytköksistä ei ole annettu.

CNN:n mukaan Yhdysvaltojen viranomaiset uskovat kuitenkin tunnistaneensa yhden iskun avainhenkilöistä. Hänellä kerrotaan olevan yhteyksiä muun muassa ISIS-järjestöön. Näiden yhteyksien sanotaan olleen myös pääsyy siihen, että Yhdysvallat katsoo iskujen olevan ainakin ISIS:n innoittamia. Amerikkalaisviranomaisten kerrotaan selvittävän parhaillaan, kuinka vahvasti ISIS kytkeytyy pommituksiin.

Intian ja Yhdysvaltojen tiedusteluviranomaiset varoittivat Sri Lankaa terroriuhasta jo huhtikuun alussa. CNN:n mukaan varoituksia tuli runsaasti ja niissä puhuttiin nimenomaisesti kristittyihin kirkkoihin ja turistikohteisiin kohdistuvista itsemurhaiskusuunnitelmista. Sri Lankan puolustusministeriön kerrotaan koonneen varoitusten jälkeen muistion, jossa kerrottiin NTJ-järjestöstä. Poliisille, turvallisuusviranomaisille ja joillekin ministeriöille välitetty muistio sisälsi jopa listan epäillyistä. Mitään ei kuitenkaan tapahtunut.

Ulkomaiset tiedustelupalvelut lähettivät asiasta toistuvia varoituksia vielä iskuja edeltäneinä päivinä. Ne jatkuivat aina iskuihin saakka. Viimeisen varoituksen kerrotaan tulleen vain kymmenen minuuttia ennen räjähdyksiä.

Sri Lankan hallitus on julistanut tiistain kansalliseksi surupäiväksi. Hallitus pyysi myös anteeksi sitä, ettei se toiminut varoituksista huolimatta.

– Näimme varoitukset ja yksityiskohdat. Olemme hyvin, hyvin pahoillamme. Meidän on hallituksena pyydettävä tätä tapausta anteeksi perheiltä ja instituutioilta. Perheet saavat hyvityksen ja kirkot jälleenrakennetaan, tiedottaja Rajitha Senaratne sanoi.

Sri Lankan hallitus aikoo suorittaa tutkinnan tiedustelun epäonnistumisesta.

Kirkkoihin ja hotelleihin kohdistuneissa itsemurhaiskuissa sai surmansa 310 ihmistä ja haavoittui useita satoja. 40 henkilöä on pidätetty epäiltyinä iskuista.

