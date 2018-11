ISIS kaappasi ohjuslähetyksen, oli menossa toisille terroristeille

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Hamasille matkalla ollut asekuorma ei koskaan päässyt perille.

Terroristijärjestö ISIS on kaapannut suuren ohjuslähetyksen Siinain niemimaalla Egyptissä, kertoo verkkolehti The Times of Israel viitaten kuwaitilaisen al-Jarida -sanomalehden uutisointiin.

Asekuorma sisälsi muun muassa kehittyneitä venäläisiä Kornet -panssarintorjuntaohjusjärjestelmiä ja se oli matkalla terroristijärjestö Hamasille palestiinaan. Kuwaitilaisten turvallisuuslähteiden mukaan kyseessä oli suurin ISISin toistaiseksi kaappaama ohjuslasti ja sisälsi myös muita kehittyneitä ohjuksia.

Uutissivusto BreakingIsraelNews kertoo, että lähetys olisi ollut peräisin Iranista. Ohjukset ovat sen mukaan löytyneet varastosta Egyptin turvallisuusjoukkojen toimesta, jotka takavarikoivat materiaalin. Egyptin joukot ovat taistelleet jihadisteja vastaan Siinailla helmikuusta lähtien tarkoituksenaan poistaa terroristien muodostama uhka.

ISISin ja Hamasin välit ovat i24 news -uutissivuston mukaan olleet huonot jo jonkin aikaa. Kesällä ISIS jopa julkaisi teloitusvideon, jossa surmattiin sen Hamasille aseiden salakuljettamisesta syytetty oma jäsen.