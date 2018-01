ISIS kehottaa tappamaan kaikki Hamasin jäsenet

Isisin ja Hamasin kiistat kiihtyivät vuonna 2015.

Isisin Egyptissä toimiva Siinain provinssi -järjestö julisti sodan palestiinalaiselle Hamas-järjestölle, koska Hamas ei pystynyt estämään Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpia tunnustamasta Jerusalemia Israelin pääkaupungiksi, kertoo uutissivusto Daily Mail.

Siinain provinssi kertoo julkaisemallaan videolla myös teloittaneensa oman jäsenensä. Teloitettua miestä syytettiin yhteistyön tekemisestä Hamasin kanssa.

Israel, Yhdysvallat, Kanada, Egypti ja EU ovat luokitelleet Hamasin terroristijärjestöksi. Suurin osa Gazan kaistasta on Hamasin hallinnassa.

Siinain provinssi kehottaa tuoreella videolla tappamaan kaikki Hamasin jäsenet ja heidän kanssaan yhteistyötä tekevät, uutisoi Arab News -sivusto.

Isisin ja Hamasin kiistat kiihtyivät vuonna 2015, kun Isis julkaisi videon ja ilmoitti haluavansa syrjäyttää Hamasin.

Siinain provinssi pitää Hamasia luopiona, koska Hamas tekee turvallisuusyhteistyötä Egyptin hallituksen kanssa, pidättää Isis-jihadisteja Gazassa ja estää jihadistien liikkumisen Gazasta Siinain niemimaalle.

Siinain niemimaalla toimiva Siinain provinssi -niminen järjestö on tehnyt useita hyökkäyksiä viime vuosina. Järjestö on vannonut uskollisuutta Isisille. Hyökkäyksissä on kuollut useita Egyptin turvallisuusjoukkojen jäseniä, siviileitä ja jihadisteja.