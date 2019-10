ISIS-johtaja esiintyi videolla itsemurhapommin kanssa

ISIS-terroristijärjestön johtaja Abu Bakr al-Baghdadin kerrotaan menehtyneen Yhdysvaltojen sotilasoperaatiossa Syyriassa. Amerikkalaismedioissa liikkuvien tietojen mukaan ISIS-johtaja räjäytti itsensä itsemurhapommilla.

Terrorismiasiantuntija Michael S. Smith II huomauttaa Twitterissä, että mikäli tiedot pitävät paikkansa, voi se tehdä al-Baghdadista voimakkaan rekrytointityökalun jihadisteille. Hän uskoo, että tällaiseen oli varauduttu, ja huomauttaa, että terroristijohtaja esiintyi viimeisimmällä videollaan pommivyön kanssa (kuva alla).

– Jos Bahghdadi surmasi itsensä estääkseen kiinni jäämisensä, on hän voinut ylittää (Osama) Bin Ladenin ja synnyttää ikonin, jonka perintöä voidaan hyödyntää rakentamaan ja vahvistamaan tukea globaalille terrorismille, mukaan lukien lännessä tehtävinä terrori-iskuina ilmenevää tukea, Smith arvioi.

Abu Bakr al-Baghdadin on uutisoitu menehtyneen useita kertoja viime vuosina. Huhut ovat osoittautuneet vääriksi kerta toisensa jälkeen.

If reports that Baghdadi killed himself while being pursued during a counterterrorism operation in Syria today are accurate, that wouldn't be surprising at all. In the video released earlier this year featuring Baghdadi, a suicide belt is among the props around him. pic.twitter.com/XxoWA6m1Sy

If Baghdadi killed himself to prevent capture, he may have one-upped bin Ladin in relation to creating an icon whose legacy can be used to build and reinforce support for global terrorism campaigns, including support furnished in the form of terrorist attacks here in the West.

— Michael S. Smith II (@MichaelSSmithII) October 27, 2019