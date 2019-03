Täällä ISIS valmistautuu viimeiseen brutaaliin taisteluun

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Uskollisimmat tukijat eivät suostu antautumaan Baghuzin tukikohdassa.

Viime päivien aikana yli 6500 ihmistä on paennut sodan runtelemasta Baghuzin kylästä, jossa jihadistijärjestö Isis pitää viimeistä tukikohtaansa Syyriassa. Monet paenneista ovat Isisiin kuuluvia naisia ja lapsia. Osa jatkaa edelleen kalifaatin fanaattista tukemista, osa on paennut terroristijärjestön riveistä.

Isisille uskolliset miehet ovat jääneet tukikohtaan valmiina tulemaan marttyyreiksi taisteluissa. The Sunin mukaan he ovat valmiina viimeiseen brutaaliin taisteluun ja sotimaan kuolemaansa saakka. Jäljelle jääneiden Isis-taistelijoiden joukossa on monia ulkomaalaisia.

− Siellä on paljon sotilaita, jotka piilottelevat sisällä luolissa ja tunneleissa ja jotka eivät suostu antautumaan, kommentoi eräs SDF-joukkojen johtaja The Sunille.

Isisin jäseniä on nähty huutamassa ja laulamassa kukistumisen partaalla olevan järjestönsä puolesta. Silminnäkijöiden mukaan Isis-taistelijoiden uhma ei ole kadonnut, vaan jihadistit jaksavat yhä julistaa voitokasta sanomaansa.

− Isis säilyy, Jumala on loistava, SDF:n vastaanottoalueelle tarkastusta varten saapuneen naisryhmän kerrotaan huutaneen aggressiivisesti.

Isisin tukijat ovat jatkaneet uhmaansa myös pakolaisleireillä. Leireille päätyneet naiset ovat kertoneet The Guardianin mukaan, että he lähtivät Isisin tukikohdasta vain, koska jihadistijohtaja Abu Bakr al-Baghdadi oli pyytänyt heitä lähtemään pois taisteluiden tieltä.

Toisaalta paenneiden joukoissa on paljon ”pelkureita” eli tarkoituksella Isisin riveistä karanneita ihmisiä.

Tilanne leireillä on kärjistynyt paitsi kammottavien olosuhteiden vuoksi myös eri syistä leireille päätyneiden välisten ristiriitojen takia.

Korkeassa asemassa olleiden Isis-naisten kerrotaan noudattavan edelleen kalifaatin tiukkoja sääntöjä ja rankaisseen niitä rikkovia leirien asukkaita. He ovat muun muassa pahoinpidelleet sellaisten naisten lapsia, jotka eivät käytä huntua.