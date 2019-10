ISIS-iskun sankarikoiran nimikin paljastui

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Abu Bakr al-Baghdadin tunnelissa haavoittunut ’ihana koira’ on Conan.

USA:n presidentti Donald Trump twiittasi ISIS:n johtajan tappaneessa iskussa haavoittuneen USA:n erikoisjoukkojen koiran kuvan julki myöhään maanantaina Suomen aikaa. Trump vitsaili tuolloin, että belgianpaimenkoira malinoisin nimi pysyy yhä salaisena.

Salaisuutta ei kestänyt kauan. Trumpin twiitin mukainen ’kaunis koira, lahjakas koira’ on Conan. Nimestään huolimatta Conan on naaras.

Newsweekin mukaan nimi tulee Conan O’Brienista, ei Conan Barbaarista.

Presidentti toteaa toivovansa näkevänsä koiran jonain päivänä Valkoisessa talossa.

Asevoimien komentajan mukaan koira on ”kevyesti haavoittunut ja toipuu täysin”.

Oheisen New York Postin kansikuvan tehokas otsikko on viittaus Zero Dark Thirty -elokuvaan, joka kertoi Osama bin Ladenin etsinnästä.