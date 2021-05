ISIS iski taas: Nyt öljykentälle Irakissa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Ahtaalle ajettu terroristijärjestö on jatkanut hyökkäysten tekemistä.

Kurdien turvallisuusvirkailijoiden mukaan terroristijärjestö Isisin taistelijat surmasivat yhden poliisin ja räjäyttivät kaksi öljylähdettä Kirkukin maakunnassa Pohjois-Irakissa, kertoo uutissivusto The Arab Weekly.

– Hyökkääjät räjäyttivät öljylähteet 177 ja 183 Bay Hassanin öljykentällä, öljyministeriö toteaa tiedotteessa.

Öljykaupunki Kirkukin hallinta on yksi maan hankalimmista kiistoista. Irak ja Irakin autonominen Kurdistan ovat kiistelleet alueen omistuksesta.

Yhdysvaltain johtama kansainvälinen liittouma tekee edelleen ilmaiskuja Isisin kohteisiin Irakissa ja Syyriassa. Liittouma jatkaa yhteistyötä alueellisten liittolaistensa kanssa varmistaakseen Isisin lopullisen tappion.

Isis on edelleen uhka, vaikka se on menettänyt alueensa ja sen johto sekä ideologia ovat selvästi heikentyneet. Isisillä arvioidaan olevan jopa 10 000 aktiivista taistelijaa Irakissa ja Syyriassa. Terroristijärjestö on jatkanut hyökkäysten tekemistä.