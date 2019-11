”Isän pikku lutka” – lasten paitojen slogan nosti raivon

Amazonin myymä lasten paita on herättänyt todellista ällistystä tekstillään. Paidassa lukee Daddy’s little slut, eli isän pikku lutka.

Kyse ei ollut aikuisille myytävästä ”hauskasta” paidasta, vaan lasten kokojen paidoista. Niitä markkinoitiin “pienille tytöille tai pojille” ja niiden kuvailtiin olevan sopivia esimerkiksi ”ulkoleikkeihin, syntymäpäiville, vauvajuhliin, kastetilaisuuksiin”.

New York Postin mukaan Amazon sai paidan vuoksi osakseen kunnon raivoa tuhansilta twitterissä. Kommentoijien mukaan teksti on väärin lukuisilla eri tasoilla. Eräs twiittaaja sanoo ilmoittavansa poliisille, jos näkee yhdenkin paidan lapsen päällä.

Paitoja tuli myyntiin kesäkuussa. Amazon on jatkanut muun muassa lasten Boats and Hoes -paitojen myymistä. Yhtiö ei kommentoinut asiaa.

@amazon More #onlybabycare clothing is inappropriate. You took care of one, but there are loads more in their store on your site. Please investigate. pic.twitter.com/CsBFwu7s6B

— Cindi R. Jackson (@CindiRJackson) November 8, 2019