IS: VTV käyttänyt konsulttiostoihin yli kolme miljoonaa euroa

VTV on satsannut muun muassa viestintäsparraukseen, visuaalisen ilmeen kehittämiseen sekä strategiatyöhön.

Ilta-Sanomat uutisoi toukokuussa, että Valtiontalouden tarkastusvirasto VTV on hankkinut konsulttipalveluja yli 1,1 miljoonalla eurolla vuosina 2018–2020. Lehden uudesta selvityksestä käy ilmi, että VTV on käyttänyt konsulttiostoihin vuosina 2018–2020 tosiasiassa huomattavasti enemmän rahaa.

Kun Tutkihankintoja.fi-palvelussa laskee yhteen konsultointikategoriat eli asiantuntija- ja toimistopalvelut, hallinnolliset palvelut sekä koulutus- ja kulttuuripalvelut, nousee hankintoihin käytetty summa yli 3,1 miljoonaan euroon, kertoo IS.

Pelkästään asiantuntija- ja toimistopalveluiden osuus summasta on lähes 1,2 miljoonaa euroa. Yli kolmen miljoonan kokonaisuus ei pidä sisällään esimerkiksi VTV:n tekemiä it-hankintoja.

IS:n tietojen mukaan VTV:n sisällä on herättänyt hämmästystä se, että pääjohtajan Tytti Yli-Viikarin henkilökohtaista valmennusta on laitettu viraston piikkiin. Tästä esimerkkinä on Juuriharja Consulting Groupilta tehdyt hankinnat, joiden hintalappu 2018–2020 on ollut 19 540 euroa.

– Hän (Yli-Viikari) on käsitykseni mukaan ollut itse aloitteellinen ja valinnut itselleen sopivan coachin, VTV:n hallinnosta ja resursseista vastaava johtaja Tuula Sandholm kertoo IS:lle.

Palvelun hyötyä tarkastustoiminnalle ja sitä kautta veronmaksajille on mahdotonta arvioida, sillä luottamuksellisista coaching-tapaamisista ei ole muistioita tai muita dokumentteja.

VTV on myös ostanut viraston johdolle hinnakkaita koulutuspalveluja Suomen ulkopuolelta. Esimerkiksi apulaisjohtaja Vivi Niemenmaalle kustannettiin Geneva School of Diplomacyn puolitoista vuotta kestänyt etäkoulutus, joka maksoi 17 205 euroa. Tytti Yli-Viikarille hankittiin puolestaan etäkoulutuspalveluja Oxfordin yliopistosta 7 188 eurolla.