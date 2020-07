IS: Voiko rokotteissa käydä kuten maskien kanssa?

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Tilanne on ministeriön osastopäällikön mukaan hyvin erilainen kuin kevään suojainkaupoissa.

Suomi on Ilta-Sanomien mukaan mukana useissa rokotehankinnoissa ja siten vaikuttamassa näihin päätöksiin.

Sosiaali- ja terveysministeriön osastopäällikkö Päivi Sillanaukeen mukaan Suomi on ollut hereillä ja ilmoittautunut mukaan jokaiseen mahdolliseen hankintayhteenliittymiin varhaisessa vaiheessa.

Mukaan on lähdetty kolmeen eri yhteenliittymään. Suurin on Maailman terveysjärjestön WHO:n koordinoima. Suomi on mukana myös EU-komission koordinoimassa yhteenliittymässä sekä ilmoittanut kiinnostuksestaan lähteä mukaan Saksan, Ranskan, Italian ja Hollannin aloittamaan allianssiin.

Lopulliset hankintapäätökset tehdään kansallisesti ja vasta sitten, kun rokote valmistuu.

Rokotehankinnoissa tilanne on Sillanaukeen mukaan hyvin erilainen kuin kevään suojainkaupoissa. Niiden markkinoita kuvattiin villiksi länneksi, jossa pieni toimija oli suurten armoilla.

Sillanaukeen vaikutelma on, että jokaisessa kolmessa hankintarenkaassa mukana olevat maat haluavat jakaa rokotteen maille tasaisesti eikä esimerkiksi niin, että ensimmäiset erät menisivät kokonaan ensimmäisinä mukaan ilmoittautuneille.

Yhteenliittymät eivät hänen mukaansa myöskään kilpaile keskenään samoista rokotteista vaan toimivat yhteistyössä keskenään.

Suojainkaupat paljastivat tiedonkulun ongelmia Suomessa ja ministeriön sisällä, mutta Sillanaukeen mukaan rokotehankintoihin liittyvät prosessit ovat selkeitä, vastuut selvät ja tiedonkulku sujuvaa.