IS: Viranomaisten lista julki, näin suomalaiset rokotetaan

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Asiantuntijaryhmän valmistelemalla listalla on yksitoista kategoriaa.

Sosiaali- ja terveysministeriö ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL kertovat tänään koronarokotuksista Suomessa. Ilta-Sanomat on saanut haltuunsa Kansallisen rokotusasiantuntijaryhmä Krarin esityksen siitä, missä järjestyksessä suomalaiset tulisi rokottaa.

THL:n alainen Krar on aiemmin kertonut, että ensimmäisenä rokotetta tarjotaan kolmelle ryhmälle. Ne ovat koronapotilaita hoitava terveydenhuollon henkilöstö sekä hoivakotien henkilöstö, ikääntyneet sekä henkilöt, joilla on vakavalle koronavirustaudille altistavia sairauksia.

Nyt julki tullut lista on kuitenkin huomattavasti yksityiskohtaisempi:

1. Teho-osastojen henkilökunta.

2. Todettuja tai epäiltyjä Covid-19-potilaita hoitavien vuodeosastojen ja päivystysosastojen sekä ensihoidon henkilökunta.

3. Todettuja tai epäiltyjä Covid-19-potilaita hoitavien infektiovastaanottojen henkilökunta, koronanäytteenottojen henkilökunta ja koronavirusdiagnostiikkaa tekevä laboratoriohenkilökunta.

4. Sosiaalihuollon asumispalvelujen ja laitoshoidon tehostetun palvelun toimintayksikköjen eli ympärivuorokautisen hoivan henkilökunta ja asukkaat.

5. Kriittinen sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö, kuten esimerkiksi elinsiirtoyksikköjen, syöpäosastojen ja vaativan päivystyskirurgian henkilökunta.

6. Yli 80-vuotiaat (ja samassa taloudessa asuvat omaishoitajat).

7. 75–79-vuotiaat (ja samassa taloudessa asuvat omaishoitajat).

8. 70–74-vuotiaat (ja samassa taloudessa asuvat omaishoitajat).

9. Alle 70-vuotiaat, joilla on vakavalle koronavirustaudille erittäin voimakkaasti altistava sairaus.

10. 65–69-vuotiaat.

11. Alle 65-vuotiaat, joilla on vakavalle koronavirustaudille altistava sairaus.

Koronarokotusten on arvioitu alkavan Suomessa ensi vuoden alussa. Julkisuuteen on kerrottu aiemmin, että rokotteita saadaan maahan noin kahden viikon kuluessa siitä, kun Euroopan lääkevirasto EMA hyväksyy rokotteen. EMA suositteli maanantaina Pfizerin ja BioNtechin rokotteen ehdollista hyväksymistä käyttöön. Rokote on jo hyväksytty Yhdysvalloissa ja Britanniassa.