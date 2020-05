IS: Vain yksi kotimainen maskituottaja aloittamassa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kolmen muun suomalaisvalmistajan tuotannon on määrä alkaa vasta myöhemmin.

Ilta-Sanomat on selvittänyt Suomi-maskien taustoja. Huoltovarmuuskeskus on tilannut kahdelta kotimaiselta yritykseltä yhteensä yli 36 miljoonaa maskia. Toinen HVK:n kanssa sopimuksen tehneistä on Lifa Air.

IS:n mukaan Lifa Air on ainoa kotimainen maskinvalmistaja, joka aikoo aloittaa tuotantonsa toukokuussa. Lifa aloittaa kirurgisten maskien valmistamisella, joka voi jo alkaa, vaikka tyyppihyväksyntää ei ole saatu.

Kaikki neljä kotimaista tuottajaa ovat pienehköjä yrityksiä. Lifa vie maskihanketta eteenpäin lainarahalla.

Muut kolme yhtiötä ovat SJT-Investment Group, Screentec ja Eaglefilters. Niiden on määrä tuottaa vuoden loppuun mennessä 15 miljoonaa kirurgista maskia ja 18 miljoonaa hengityssuojainta. Esimerkiksi Screentecistä kerrotaan, että kirurgisten maskien tuotanto on tarkoitus käynnistää kesä-heinäkuussa.

Sosiaali- ja terveysministeriön ja työ- ja elinkeinoministeriön suojavarusteselvityksessä tuotantoa kuvaillaan ”erittäin kriittiseksi asiaksi”. Maskeja on vain rajoitetusti. Maskipakko tai maskisuositus tarkottaisi satojen miljoonien maskien tarvetta.

Pääministeri Sanna Marin (sd.) on sanonut kotimaista tuotantoa tarvittavan pikaisesti, koska ei voida luottaa siihen, että tuotantokanavat maailmalta pysyvät auki. Elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.) arvioi huhtikuun alkupuolella, että tuotanto lähtisi käyntiin parissa viikossa.