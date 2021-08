IS: Upseerihuijarit yhä parempia, poliisilla tänä vuonna 144 tapausta

Entistä kierommat netin rakkaushuijarit vievät suuria rahoja.

Keskusrikospoliisin kyberrikostorjuntayksikön päällikkö rikostarkastaja Mikko Rauhamaa kertoo upseerihuijauksista Ilta-Sanomissa. Nimitys tulee huijareiden keinovalikoimasta. Yleisimmät huijausammatit ovat nyt upseeri – jopa kenraali – ja öljynporaaja.

Kuluvan vuoden 2021 aikana poliisille on kirjattu 144 rakkauspetosta. Niiden rikoshyöty on noin 2,6 miljoonaa euroa.

Koko viime vuonna tapauksia oli 210. Kaikista tapauksista ei ilmoiteta.

Kyse on netissä vastakkaiseen sukupuoleen yhteyttä ottavista ja heiltä rahat vievistä huijareista. Tarinoissa yhteistä on, että huijari on paikassa, josta on vaikea päästä tai hoitaa raha-asioita.

KRP:n Mikko Rauhamaan mukaan uhrit eivät välttämättä usko poliisin sanaa, ja tapaukset ovat haastavia ja ikäviä.

– Valitettava totuus on, että huijarit alkavat olla tosi hyviä, hän kuvailee IS:lle.