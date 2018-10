IS: Turvapaikkahakemuksen uusineilla kaksi syytä yli muiden

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Uusijat hakevat turvapaikkaa useimmiten kristinuskon tai seksuaalisen suuntautumisensa takia.

Maahanmuuttoviraston turvapaikkayksikön johtaja Esko Repo kertoo, että turvapaikkahakemuksensa uusijat ilmoittavat toisella hakukerrallaan hakuperusteekseen useimmiten kääntymisen kristinuskoon tai seksuaalisen suuntautumisen. Tarkkoja lukuja tapauksista ei ole, sillä Maahanmuuttovirasto ei pidä tilastoja hakuperusteista, uutisoi Ilta-Sanomat.

– Jos aiemmin on ollut perusteena kotimaan turvallisuustilanne ja sitten esittää, että on käännytty kristinuskoon tai on homoseksuaali, asia tutkitaan, kuten turvapaikka-asia tutkitaan, Repo toteaa.

Suomen laissa ei ole rajoitettu turvapaikkahakemusten määrää. Eniten uusintahakemuksia tekevät irakilaiset, afganistanilaiset, somalialaiset ja iranilaiset hakijat. Repo toteaa, että välillä tuntuu turhalta, kun samojen hakijoiden uusia hakemuksia käydään läpi aina uudelleen.

– Jo 2017 oli selkeä muutos siinä, että ensimmäisen päätöksen jälkeen, joka on kielteinen, heti tehtiin uudella perusteella hakemus.

Tänä vuonna Maahanmuuttovirastoon on tullut yli 3 500 hakemusta, joista noin 1 600 on uusintahakemuksia.

Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvia turvapaikanhakijoita tukevan HeSeta ry:n toiminnanjohtaja Aaro Horsma kertoo, että monen turvapaikanhakijan kotimaassa kahden saman sukupuolta olevan yhdessäolo saattaa olla riski. Homoseksuaalisuus on Horsman mukaan turvapaikanhakijoiden kotimaassa yleensä tabu, josta uskalletaan puhua vasta turvallisemmilla alueilla, kuten Suomessa.