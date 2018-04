IS: Turun puukottajan ISIS-opettaja kateissa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Zuhriddin Rashidov tutustutti Abderrahman Bouananen jihadistijärjestön oppeihin.

Ilta-Sanomat uutisoi saaneen Varsinais-Suomen käräjäoikeudelta käyttöönsä keskusrikospoliisi KRP:n salaamat kuulustelut, jotka paljastavat Turun puukottaja Abderrahman Bouananen suhteen ”oppimestariinsa” Zuhriddin Rashidoviin.

Bouananea on näihin päiviin asti pidetty yksinäisenä sutena. Kuulustelussa kävi ilmi, että hänellä oli Turussa eräänlainen oppi-isä.

23-vuotias Rashidov on uzbekistanilaistaustainen ja sai Suomen kansalaisuuden vuonna 2015. Hän on ollut kateissa viime kesästä lähtien, kansainvälinen etsintäkuulutus on tehty.

Bouananen mukaan miehet tutustuivat moskeijassa iskua edeltäneen ramadanin aikana. Rashidov otti Isisin puheeksi Bouananen kanssa.

Rashidov tutustutti Bouananen Telegram-pikaviestisovellukseen, jossa käytiin Isisiä koskevaa keskustelua erilaisissa ryhmissä. Rashidov ei kuitenkaan Bouananen mukaan osallistunut itse iskuun millään tavoin.

– Se teko ja asia mitä tein, niin tein itse, hän ei liittynyt siihen mitenkään, Bouanane sanoi kuulustelussa.