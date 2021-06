IS: Tuhat uusmaalaista joutunut karanteeniin EM-kisaturistien takia

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Rajoituksia joudutaan ehkä kiristämään, arvioi HUS:n ylilääkäri.

Jopa tuhat ihmistä on joutunut koronakaranteeniin Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella, kertoo Ilta-Sanomat.

Tarkkaa lukua ei vielä tiedetä, sanoo HUS:n johtajaylilääkäri Markku Mäkijärvi. Karanteenin syynä ovat tartunnat, joita jalkapallon EM-kisaturistit ovat tuoneet Suomeen Pietarista.

EM-kisoista on tuotu Suomeen noin 200 tartuntaa. Puolet tartunnoista on tavattu HUS:n alueella. Positiivisten näytteiden osuus on noussut HUS:n alueella juhannusta edeltävästä alle yhdestä prosentista yli kahteen prosenttiin.

– Selkeä muutos on tällä hetkellä näkyvissä juhannuksen näytteissä, Mäkijärvi sanoo IS:lle.

Hän ennustaa, että koronarajoituksia voidaan joutua kiristämään, jos tartunnoista alkaa levitä uusi korona-aalto.

– Kyllähän tämä yli sata on jo aikamoinen määrä. Mutta siihen pitää lisätä vielä tieto jatkotartunnoista.