IS: Fossiiliton liikenne alulle – esillä ruuhkamaksut

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Ministeri asetti työryhmän valmistelemaan ’tiekarttaa’ fossiilittomaan liikenteeseen.

Ilta-Sanomien mukaan liikenne- ja viestintäministeri Sanna Marinin (sd.) asettama työryhmä arvioi muun muassa ruuhkamaksujen käyttöönottoa ja liikenteen päästökaupan kehittämistä liikenteen päästöjen vähentämiseksi

Tiekartta käsitellään valtioneuvoston istunnossa syksyllä 2020. Työryhmä pyrkii saamaan tiekartan valmiiksi viimeistään elokuussa 2020.

Käytännössä kyse on siitä, että pääministeri Antti Rinteen (sd.) hallitus on sitoutunut puolittamaan liikenteen päästöt vuoteen 2030 mennessä.

– Tavoitteena on luoda keinovalikoima, jolla liikenteen päästöt saadaan puolitettua seuraavan vuosikymmenen aikana. Ratkaisujen on oltava ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestäviä. Työhön on kutsuttu mukaan laaja joukko yhteiskunnan eri toimijoita ja toivon toimialalta vahvaa sitoutumista päästöjen vähentämiseen, sanoo Marin.

IS:n tietojen mukaan työryhmään eivät päässeet mukaan pyynnöistään huolimatta ainakaan Elinkeinoelämän keskusliitto, Keskuskauppakamari ja Metsäteollisuus ry.