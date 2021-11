IS teho-osastolla: Ei ole merkkejä, joista voisi päätellä selviääkö potilas

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Noin 70 prosentille tehohoitoon joutuneista asennetaan intubaatioputki.

Koronapotilaiden määrän kasvu on sitonut yhä enemmän terveydenhuollon henkilökuntaa muun muassa Turun yliopistollisessa keskussairaalassa.

Ilta-Sanomien mukaan Tyksissä joudutaan siirtämään tilanteen vuoksi kuluvalla viikolla todennäköisesti neljä tai viisi tehohoitoa vaativaa leikkausta.

Koronapotilaat ovat päätyneet sairaalahoitoon tyypillisesti toisen sairastamisviikon alussa. Vakavissa tapauksissa potilas siirretään teho-osastolle, jossa noin 70 prosentille asennetaan äänihuulien välistä henkitorveen kulkeva intubaatioputki. Teho-osastolla ollaan keskimäärin 11 vuorokautta.

Teho-osastolle joutuvien koronapotilaiden kuolleisuus on ollut noin 11 prosenttia. Tänä vuonna tehohoidossa olleista potilaista 89 prosenttia on ollut rokottamattomia.

Tyksin sairaanhoitaja Sara Laine kuvailee tautia arvaamattomaksi.

– Ei ole merkkejä, joista voisi päätellä mitään potilaan selviämisestä. Tietyt asiat pätevät joihinkin potilaisiin, mutta eivät taas päde jonkun toisen kohdalla. Kliiniset merkit esimerkiksi hengitysvajauksessa eivät mene tyypillisen kaavan mukaan. Ja jos potilas selviää teholta, ei voi myöskään tehdä päätelmiä hänen jatkostaan, Laine toteaa.

Hänen mukaansa lähes kaikki teho-osastolta selvinneet rokottamattomat ovat muuttaneet mieltään rokotteen tarpeellisuudesta.

– Tuorein esimerkki on eiliseltä. Potilas totesi monta kertaa, että olinpa hölmö. Hän ei ollut ymmärtänyt, mistä tässä on oikeasti kyse. Monelle on tullut se ajatus, että antakaa rokote ja mielellään heti, Sara Laine sanoo.