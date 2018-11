IS: Tätä Donald Trump saattoi Suomen haravoinnilla tarkoittaa

USA:n presidentti Donald Trumpin kehut suomalaiselle metsänhoidolle ovat herättäneet suurta huomiota. Kaliforniassa riehuvia tuhoisia metsäpaloja kommentoinut presidentti sanoi, ettei Suomelle ole samanlaista ongelmaa metsäpaloista, koska ”käyttävät paljon aikaa haravointiin, siivoamiseen ja asioiden tekemiseen”.

Ilta-Sanomissa metsähallituksen metsänhoitojohtaja Heikki Savolainen arvelee, että presidentti Trump on voinut sekoittaa haravoinnin harvennushakkuisiin.

Raking-termin sijaan hän olisi silloin ehkä tarkoittanut termiä thinning. Rake voi tarkoittaa myös esimerkiksi koneellista risusavottaa.

Harvennushakkuissa puustosta poistetaan kolmasosa tai puolet. Metsän elinvoimaisuus lisääntyy ja palokuorma vähenee. Ilman harvennusta osa puista kuolisi ja jäisi palokuormaksi.

Kalifornian ja Suomen metsiä ei Heikki Savolaisen mukaan voi verrata. Suomessa on luontaisia paloesteitä, metsäautoteiden verkosto ja metsät ovat kosteita. Kaliforniassa kuivuuden aikaan lämptilat ovat ainakin viisi astetta korkeampia. Tulenkäytön vastuullisuus on Suomessa korkeammalla kuin monessa muussa maassa.

– Se on valtavan vastuullista ja meillä on siitä pitkät, kansan historian ulottuvat perinteet. Jos metsään tehdään nuotio, niin se myös sammutetaan. Palovaroitusaikana tulta ei ylipäätään tehdä, metsänhoitojohtaja Savolainen sanoo IS:ssa.

Iltalehdessä Metsäkeskuksen valmiuspäällikkö Yrjö Niskanen arvelee, että Donald Trump saattoi tarkoittaa risujen, hakkuutähteiden ja pusikoiden poistamista karikekerroksesta. Niskasen mukaan Suomessa tätä palokuormaa ei poisteta metsäpalovaaran vuoksi, vaan energiakäyttöön.

– Hienoa, että Trump on maininnut Suomen metsienhoidon olevan esimerkillistä. Se ei ole mikään fake news.

Incredible to be with our GREAT HEROES today in California. We will always be with you! pic.twitter.com/B1MCTF83Zf

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 18, 2018