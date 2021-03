IS: Nämä ovat Suomen koronavapaat alueet

Moni kunta on välttynyt virukselta lähes kokonaan.

Suomessa on 48 kuntaa, joissa on tilastojen mukaan ollut vain 0-4 vahvistettua koronavirustartuntaa koko epidemian ajalla. Asia ilmenee Ilta-Sanomien selvityksestä.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ei anna tarkkoja tartuntamääriä kunnista, joissa on alle viisi tartuntaa. THL vetoaa tietosuojasyihin.

Eniten 0-4:n koronatartunnan kuntia on Ahvenanmaalla ja Keski-Suomessa. Ahvenanmaan 16 kunnasta yhdeksän on sellaisia, joissa on raportoitu alle viisi koronatartuntaa. Keski-Suomessa on 22 vastaavaa kuntaa. Pohjois-Savossa on kuusi kuntaa, joissa on alle viisi vahvistettua koronatartuntaa. Lapissa kuntia on viisi.

Nämä 0-4:n koronatartunnan kunnat ovat aakkosjärjestyksessä Enontekiö, Föglö, Geta, Hailuoto, Halsua, Heinävesi, Humppila, Hyrynsalmi, Isojoki, Kaavi, Kannonkoski, Karijoki, Keitele, Kihniö, Kinnula, Kivijärvi, Kuhmoinen, Kumlinge, Kärsämäki, Kökar, Luhanka, Lumparland, Merijärvi, Merikarvia, Multia, Perho, Pertunmaa, Polvijärvi, Pomarkku, Posio, Ranua, Rautavaara, Ristijärvi, Rääkkylä, Salla, Saltvik, Savukoski, Siikainen, Sottunga, Sund, Taivassalo, Tervo, Toholampi, Toivakka, Tuusniemi, Vaala, Vesanto ja Vårdö.

Suomessa on kahdeksan kuntaa, joissa on ollut tasan viisi tartuntaa koko epidemian ajan. Ne ovat Pyhäjärvi, Urjala, Padasjoki, Muonio, Miehikkälä, Juupajoki, Enonkoski ja Kaskinen.

Lisäksi on viisi kuntaa, joissa ei ole todettu yhtäkään tartuntaa tämän vuoden aikana. IS:n mukaan nämä ovat Vimpeli, Evijärvi, Puumala, Utsjoki ja Kyyjärvi.

Laajennettu 22.3.2021 kello 8.13: Lisätty luettelo kunnista, joissa on todettu 0-4 koronavirustartuntaa.