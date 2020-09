IS: Tämän vuoksi kolme meppiä ei tuominnut Venäjää

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Europarlamentaarikon mukaan päätöslauseessa on kohtia, jotka ovat ristiriidassa Suomen linjan kanssa.

Suomalaiset europarlamentaarikot Eero Heinäluoma (sd.), Miapetra Kumpula-Natri (sd.) ja Mauri Pekkarinen (kesk.) äänestivät tyhjää Euroopan parlamentin päätöslauseessa, jossa venäläisen oppositiopoliitikko Aleksei Navalnyin murhayritys hermomyrkyllä tuomitaan jyrkästi, Ilta-Sanomat kertoo.

Parlamentti hyväksyi päätöslauselman äänin 532 puolesta, 84 vastaan ja 72 tyhjää.

Europarlamentaarikot pyytävät päätöksessä käynnistämään välittömästi kansainvälisen tutkinnan Navalnyin tapauksesta ja siitä, onko Venäjän kemiallisia aseita koskevia kansainvälisiä sitoumuksia rikottu.

Suomalaisten meppien päätös äänestää tyhjää on herättänyt kummastusta. Ilta-Sanomien tavoittamat Eero Heinäluoma ja Mauri Pekkarinen molemmat vakuuttavat, että he tuomitsevat Venäjän toiminnan ja kannattavat myös pakotteita.

Mauri Pekkarisen mukaan mepit äänestivät tyhjää päätöslauselmassa olleiden muiden kohtien vuoksi.

– Aivan ehdottomasti kannatan, että unioni tuomitsee ne teot, jota Venäjä on tehnyt. Ilman muuta kannatan lisäpakotteitakin. Mutta kun samassa resoluutiossa (päätöslauselmassa) on kymmeniä erilaisia kohtia ja tulee sellaisia perusteluja, kuten että Nordstream 2 pitäisi panna jäihin, sanatarkkaa sanamuotoa en nyt muista. Tai vielä isompana vahva vaade Venäjän eristämisestä kaikesta kansainvälisestä yhteistyöstä ja kanssakäymisestä, Pekkarinen perustelee lehdelle.

Eero Heinäluoma sanoo Ilta-Sanomille olevansa Pekkarisen kanssa samaa mieltä siitä, että päätöslauselmaan oli sisällytetty asioita, joiden ei siellä kuulunut olla. Hänen mukaansa sanktioiden aika olisi vasta sitten, kun myrkytys on selvitetty puolueettomasti.

Lisäksi loppulauselmassa on Heinäluoman mukaan kohtia, jotka ovat ristiriidassa Suomen ulkopoliittisen linjan kanssa.

– Siihen on sekoitettu paljon vaatimuksia, joita Suomi ei kannata enkä minäkään voi kannattaa. Se vaatii Venäjän täydellistä eristämistä ja Suomen linja on aivan päinvastainen. Suomen linjan mukaan pitää olla asiallisessa kanssakäymisessä, ilmaista oma mielipide ja hakea yhteistä ratkaisua kansainvälisessä kanssakäymisessä. Suomen linja on ollut rakentavan kanssakäymisen linja, kun nyt vaaditaan eristämistä.

Heinäluoma kokee, että asiassa tyhjän äänestäminen oli oikea ratkaisu.

– Sen takia, että itse lähtökohta oli oikea. Myrkytykseen täytyy reagoida ja täytyy vaatia sen selvittämistä sekä pidän tärkeänä, että asiasta keskustellaan. En kuitenkaan voi äänestää sellaisten asioiden puolesta, jotka ovat Suomen ulkopoliittista linjaa vastaan. Sen takia koen, että tässä asiassa tyhjän äänestäminen oli oikea ratkaisu, Heinäluoma sanoo Ilta-Sanomille.