IS: Tämän Juha Sipilän kotitalon hinta putosi satoja tuhansia euroja

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Sipoon-talon kaupan viimeinen hintapyyntö oli 890000 euroa.

Entisen pääministerin ja ex-keskustajohtajan Juha Sipilän Sipoon kotitalo on löytänyt ostajan pitkän tarjolla olon jälkeen. Ilta-Sanomien mukaan viimeinen hintapyyntö talosta noin viikko sitten oli 890 000 euroa.

Juha Sipilä osti keväällä 2014 talon 1,3 miljoonalla eurolla.

Alenemista tuli näin yli 400 000 euroa. Tähän ei ole otettu huomioon taloon tehtyjä merkittäviä perusparannuksia.

Myynti-ilmoituksen mukaan omakotitalossa on 269 neliömetriä ja kokonaisneliömäärä on yli 350. Merenrantakallion päällä sijaitsevassa talossa on kolmessa kerroksessa kahdeksan huonetta.

Useita terassejakin käsittävää merenrantakiinteistöä myytiin jo vuosi sitten, jolloin hintapyyntö oli 1,35 miljoonaa euroa.

Juha Sipilä on kertonut, ettei asetu ehdolle enää seuraavissa eduskuntavaaleissa ja muuttaa takaisin Kempeleelle.