IS: Tämä on paras asento nukkua – mutta syöneenä se ei toimi

Luonnollisinta on yölepo oikealla kyljellä.

Ilta-Sanomissa professori ja neurologi Markku Partinen kertoo fysiologisesta parhaasta, yleisimmästä ja luonnollisimmasta nukkuma-asennosta.

Se on makaaminen oikealla kyljellä sikiöasennossa. Siinä unikin tulee parhaiten.

– Ihminen on silloin vapaimmassa mahdollisessa asennossa. Sydän kaartuu vasemmalle, eikä sitä paina mikään kuorma: se pääsee lyömään, ja verenkierto toimii hyvin, professori Markku Partinen sanoo IS:lle.

Sääntöön on kuitenkin poikkeus. Jos on syönyt ennen nukkumaanmenoa, on syytä aloittaa nukkuminen vasemmalla kyljellä maaten.

– Vatsalaukku lähtee ruokatorvesta, se on vasemmalla puolella ja taittuu oikealle. Ohutsuoli on oikealla. Jos vatsa on täynnä, mahanpohjukka painaa oikealla kyljellä nukuttaessa niin että vatsan sisältöä alkaa helposti työntyä ruokatorveen ja sieltä nieluun saakka. Se voi aiheuttaa refluksin, jolloin voi tulla hirveä yskä tai tukehtumisen tunne.

Vatsallaan nukkuminen voi auttaa keuhko-ongelmista kärsiviä. Koronan tehohoitopotilaitakin siirretään tästä syystä usein vatsalleen.Selällään nukkuminen sen sijaan ei ole suositeltavaa. Kieli painuu taaksepäin, josta seuraa kuorsausta.