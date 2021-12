IS: Tällaisilla korvauksilla hoitajia houkutellaan HUS:ssa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Henkilöstölle tarjotaan myös mahdollisuutta kalustettuun soluasuntoon.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HUS on ollut kovimmassa koronapaineessa koko epidemian ajan. Suomen koronatilanne on heikentynyt, ja tartuntojen määrä on noussut ennätyslukemiin.

Ilta-Sanomien mukaan henkilöstölle on silti pystytty maksamaan korvauksia esimerkiksi siirtymisestä toiselle osastolle. Jos muuta työtä tekevä hoitaja siirtyy nyt vapaaehtoisesti hoitamaan koronapotilaita, saa hän 250 euron henkilökohtaisen lisän kuukausipalkkaansa.

Käyttöön on otettu myös 150 euron erillinen hälytyskorvaus. Myös ylimääräisestä työvuorosta maksetaan 150 euron erilliskorvaus. Vapaaehtoisesta vuosiloman siirtämisestä tarpeen tullen korvataan 450 euroa.

– Samaan aikaan tunnistamme sen, että henkilöstömme on kovassa paineessa, ja lomat tarvitaan, kertoo HUSin hallintoylihoitaja Marja Renholm.

Tehohoidon kuormitus on vaatinut potilassiirtoja ja leikkausten siirtoja. Epidemia-aallon huippua on ennustettu joulun ja vuodenvaihteen pyhille.

Renholmin mukaan joulun mahdolliseen kuormitukseen on varauduttu työvuorosuunnittelussa.

– Tiettyjä toimenpiteitä ja leikkauksia ei joulun aikaan muutenkaan tehdä, eivät potilaatkaan sitä toivo. Pyrimme mahdollistamaan vapaiden pitämisen henkilöstölle. Kiireellinen hoito pystytään aina järjestämään, Renholm sanoo.