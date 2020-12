IS: Tällaisia ovat Suomeen tuodut ISIS-naiset

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Suojelupoliisi pitää kotiutettuja naisia turvallisuusuhkana.

Suomeen tänään al-Holin leiriltä kotiutetut kaksi Isis-naista tunnetaan nimillä Äiti Terroristi ja Isis-Sanna, kertoo Ilta-Sanomat. Lehti nojaa tietonsa myös Helsingin Sanomien ja Yleisradion keräämiin tietoihin.

Isis-Sannana tunnettu 47-vuotias nainen kääntyi muslimiksi vuonna 2005 noin neljä vuotta sen jälkeen, kun hän oli mennyt naimisiin marokkolaisen miehen kanssa Suomessa. Isis-kalifaattiin hän lähti lastensa kanssa vuonna 2015 erottuaan ensin miehestään.

Raporttien mukaan hän avioitui Syyriassa uudelleen, ja myös hänen 13-vuotiaan tyttärensä Sumayan on kerrottu olevan naimisissa. Neljännen lapsen uskotaan syntyneen kalifaatissa. Isis-Sanna itse kertoi paluuhaluistaan Suomeen jo maaliskuussa CNN:n haastattelussa. Samalla hän kertoi uskovansa shariaan ja halunneensa elää islamilaisessa maassa.

– Sharia on sharia. Uskon shariaan. Jos se on Koraanissa, niin sitten se on oikein, hän sanoi.

Hänen taustaltaan on paljastunut myös itähelsinkiläinen radikaalia islamintulkintaa harjoittava verkosto, jonka johtohahmoihin kuuluu kantasuomalainen nainen.

31-vuotiaasta Äiti Terroristista tiedetään vähemmän. Hänen kerrotaan matkustaneen Syyriaan ensimmäisen kerran vuosien 2013-2014 aikana, ja palanneen tämän jälkeen hetkeksi Suomeen ennen muuttamistaan ISIS-kalifaatin hallitsemalle alueelle.

Kalifaatissa ollessaan hän päivitti sosiaalisen median tilejään, joilla hän muun muassa ylisti Isisin ideologiaa ja puhui hyväksyvästi amerikkalaisen toimittajan julkisesta mestauksesta.

Molemmat naiset ovat Helsingin Sanomien mukaan Suojelupoliisin tarkkailussa, sillä se uskoo että ”naiset todennäköisesti tulevat jatkamaan terrorista toimintaa, verkostoituvat keskenään ja integroituvat jälleen kotimaisiin jihadistisiin verkostoihin”.

Terroristisen toiminnan jatkaminen tarkoittaisi Supon mukaan esimerkiksi Isis-ideologian mukaisen aatteen levitystä.